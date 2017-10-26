С 25 октября в Североморской епархии начнется пребывание ковчега с мощами новомученников и исповедников

Событие приурочено к 100-летию начала эпохи гонения на Церковь, начавшейся после революции 1917 года.

Святыня созданная по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также по решению Священного Синода совершает крестный ход по епархиям Русской Православной Церкви и с 25 октября будет доступна для поклонения в храмах нашего северного края.

График пребывания ковчега :

25 октября -Трифонов Печенгский монастырь п. Луоастари.

26 октября — храм Святой троицы г. Заполярный.

27 октября — Свято-Никольский храм г. Заозерск.

28 октября — Свято-Андреевский Морской кафедральный собор г. Североморск (Литургия с Архиерейский служением при ковчеге с мощами новомученников Церкви русской).

29 — Свято-Андреевский Морской кафедральный собор г. Североморск.

30 октября — храм св. Архистратига Божия Михаила (Росляково).

31 октября — храм Воскресения Христова п.Умба (Литургия с Архиерейский служением ).

1 ноября -Варзуга (Литургия с Архиерейский служением ).

2 ноября — Свято- Никольский храм г.Полярный.

3 ноября — храм св. вмч. Георгия Победоносца г. Снежногорск.