С 25 октября в Североморской епархии начнется пребывание ковчега с мощами новомученников и исповедников

Событие приурочено к 100-летию начала эпохи гонения на Церковь, начавшейся после революции 1917 года.
Святыня созданная по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также по решению Священного Синода совершает крестный ход по епархиям Русской Православной Церкви и с 25 октября будет доступна для поклонения в храмах нашего северного края.
График пребывания ковчега :
25 октября -Трифонов Печенгский монастырь п. Луоастари.
26 октября — храм Святой троицы г. Заполярный.
27 октября — Свято-Никольский храм г. Заозерск.
28 октября — Свято-Андреевский Морской кафедральный собор г. Североморск (Литургия с Архиерейский служением при ковчеге с мощами новомученников Церкви русской).
29 — Свято-Андреевский Морской кафедральный собор г. Североморск.
30 октября — храм св. Архистратига Божия Михаила (Росляково).
31 октября — храм Воскресения Христова п.Умба (Литургия с Архиерейский служением ).
1 ноября -Варзуга (Литургия с Архиерейский служением ).
2 ноября — Свято- Никольский храм г.Полярный.
3 ноября — храм св. вмч. Георгия Победоносца г. Снежногорск.