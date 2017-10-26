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С начала года в Мурманской области погасили долги по зарплатам на 580 млн рублей

14:2726 октября 2017Просмотров: 79

В настоящее время сумма долга по зарплатам в регионе составляет 316,5 млн рублей.

Правительству Мурманской области с начала 2017 года удалось добиться выплаты задержек по зарплатам на 580 млн рублей. В настоящее время сумма долга по зарплатам в регионе составляет 316,5 млн рублей.

«За период с 18 по 25 октября 2017 года размер задолженности по заработной плате в Мурманской области снизился на 2,9 млн рублей и составил 316,5 млн рублей перед 4075 работниками 39 организаций. С начала 2017 года в регионе удалось добиться выплаты зарплаты работникам 31 хозяйствующего субъекта на сумму около 580 млн рублей», - сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства.

Там отметили, что более 70% организаций-должников признаны банкротами, находятся в предбанкротном состоянии или уже не осуществляют хозяйственную деятельность.

«Для решения вопросов по выплате заработной платы при правительстве Мурманской области создана специальная рабочая группа. На ее заседаниях заслушиваются руководители, конкурсные и временные управляющие хозяйствующих субъектов, допустивших образование задолженности. Ближайшее заседание пройдет в ноябре», - добавили в пресс-службе.

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