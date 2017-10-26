16+
!-3°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Сегодня состоялось очередное заседание Мурманской областной думы

20:1026 октября 2017Просмотров: 154

Сегодня состоялось очередное заседание Мурманской областной думы. На повестке дня более 30 вопросов. Среди них - доработка бюджета на будущий год, дополнительные льготы медицинским работникам и поправки в закон о капитальном ремонте.

Особое внимание к социальной сфере. Парламентарии принимают новый закон, касающийся здравоохранения. Региональный Минздрав испытывает кадровый голод. Не хватает врачей и среднего персонала. Поэтому, специалисты, которые приедут на Север позднее 1 января 2018 года, по квоте, получат единовременное пособие в размере пятисот тысяч рублей, средний медицинский персонал - 300 тысяч. Затем, в течение года ежеквартально предусмотрена компенсация за коммунальные услуги. Так же был рассмотрен вопрос социальной сферы о проезде школьников в общественном транспорте.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Тут много нашумел этот вопрос. Я посылал запрос Марине Васильевне, губернатору, чтобы дали пояснения наши министерства. У нас в понедельник было заседание рабочей группы, пришли к общему знаменателю, что всем всё ясно. Мы его принимаем в первом чтении и даём на доработку. Цель принятия этого закона, чтобы никто не пострадал. Ни школьники, ни транспортники, которые перевозят наших детей».

Много поправок планируется внести в закон о капитальном ремонте общего имущества. Все они разработаны в связи с принятым летом изменением Жилищного кодекса. В числе вопросов и законопроекты в преддверии рассмотрения областного бюджета на 2018 и последующие годы.

Реклама
Читайте также
Полный Ягель: новая красная книга и свидание в помёте«Вовремя лайт»: новое в эндокринологии«Деньги любят»Российский вертолет с людьми на борту упал в море возле Шпицбергена
В Петербурге на конкурсе СеЗам в номинации «Телевизионная программа» победила передача ТВ-21 «Всходы коммунизма»В Санкт-Петербурге начал работу XV юбилейный Форум СМИ Северо-ЗападаДети-сироты из Кольского района получили квартирыЗавтра в Мурманске состоится благотворительный сбор макулатурыВ Мурманске подведут итоги регионального этапа Национальной премии «Гражданская инициатива»В ДТП на территории Кольского района в октябре погибли 5 человек, 9 получили травмы
Комментарии
Октябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс