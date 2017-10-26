Сегодня состоялось очередное заседание Мурманской областной думы. На повестке дня более 30 вопросов. Среди них - доработка бюджета на будущий год, дополнительные льготы медицинским работникам и поправки в закон о капитальном ремонте.

Особое внимание к социальной сфере. Парламентарии принимают новый закон, касающийся здравоохранения. Региональный Минздрав испытывает кадровый голод. Не хватает врачей и среднего персонала. Поэтому, специалисты, которые приедут на Север позднее 1 января 2018 года, по квоте, получат единовременное пособие в размере пятисот тысяч рублей, средний медицинский персонал - 300 тысяч. Затем, в течение года ежеквартально предусмотрена компенсация за коммунальные услуги. Так же был рассмотрен вопрос социальной сферы о проезде школьников в общественном транспорте.



Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Тут много нашумел этот вопрос. Я посылал запрос Марине Васильевне, губернатору, чтобы дали пояснения наши министерства. У нас в понедельник было заседание рабочей группы, пришли к общему знаменателю, что всем всё ясно. Мы его принимаем в первом чтении и даём на доработку. Цель принятия этого закона, чтобы никто не пострадал. Ни школьники, ни транспортники, которые перевозят наших детей».

Много поправок планируется внести в закон о капитальном ремонте общего имущества. Все они разработаны в связи с принятым летом изменением Жилищного кодекса. В числе вопросов и законопроекты в преддверии рассмотрения областного бюджета на 2018 и последующие годы.