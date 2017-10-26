Смертельно опасные развлечения мурманских подростков, горящие иномарки и сводка ДТП

Нашу программу продолжит обзор происшествий короткой строкой.

В полицию Мурманска поступило сообщение от директора одной из станций техобслуживания, что ночью 25 октября на стоянке перед автосервисом обокрали шесть автомобилей. Личность преступника полицейским удалось быстро установить. Им оказался ранее судимый мурманчанин. Вместе с подельницей они похитили четыре аккумулятора и две автомагнитолы. Похищенное планировали продать. Теперь за кражу ему может грозить лишение свободы на срок до 5 лет.



Смертельно опасная забава. В 14-этажке на улице Полярный круг очевидцы засняли, как подросток свешивается с балкона последнего этажа на руках без какой-либо страховки. Из комментария автора видео становится понятно, что он там не один. После того, как горе-экстремалы поняли, что их заметили, они скрылись в квартире. Сейчас полиция проводит проверку и устанавливает личности подростков.

В Мурманске полицейские задержали водителя, который двигался с нарушением ПДД, без прав и с подложными номерами. Чтобы остановить его пришлось прострелить колеса автомобиля. Сейчас выяснятся все обстоятельства произошедшего.



В Мурманске продолжают гореть по ночам автомобили. 23 октября на Крупской загорелись две иномарки - «Датсун» и «Мицубиши». По словам очевидцев, сначала с пламенем боролся кто-то из владельцев, затем на вызов приехали пожарные. Они-то и потушили авто. А ночью 25 октября на улице Скальной загорелись «Форд» и «Опель». Причины пожара в обоих случаях устанавливаются.



С тех пор как в Мурманской области начало стремительно холодать, а количество тех, кто еще не поменял резину все еще велико, ДТП возникают регулярно. Только за сегодняшнее утро в соцсетях появились сообщения об авариях на повороте на Зверосовхоз, около мусоросжигательного завода, на Верхне-Ростинском шоссе. Всего за последние 10 дней только в Мурманске произошло более трехсот столкновений.