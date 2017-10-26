Создана комиссия для расследования аварии Ми-8 в Гренландском море

Сформирована комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) для расследования причин авиакатастрофы вертолета Ми-8. Об этом сообщила официальный представитель МАК Светлана Колесникова.

«Комиссия Межгосударственного авиационного комитета сформирована. Специалисты - эксперты МАК в ближайшее время вылетят на Шпицберген», - сказала она.

В пресс-службе Росавиации ТАСС сообщили, что «для расследования всех обстоятельств и причин авиапроисшествия будет работать комиссия с участием представителей Росавиации».

Как сообщалось ранее, российский вертолет, на котором, по предварительным данным, находились восемь человек, упал в море недалеко от архипелага Шпицберген. На борту помимо экипажа были сотрудники НИИ Арктики и Антарктики.