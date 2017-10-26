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Создана комиссия для расследования аварии Ми-8АМТ в Гренландском море

22:5226 октября 2017Просмотров: 229

Сформирована комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) для расследования причин авиакатастрофы вертолета Ми-8АМТ. Об этом сообщила официальный представитель МАК Светлана Колесникова.

«Комиссия Межгосударственного авиационного комитета сформирована. Специалисты - эксперты МАК в ближайшее время вылетят на Шпицберген», - сказала она.

В пресс-службе Росавиации ТАСС сообщили, что «для расследования всех обстоятельств и причин авиапроисшествия будет работать комиссия с участием представителей Росавиации». 

Как сообщалось ранее, российский вертолет, на котором, по предварительным данным, находились восемь человек, упал в море недалеко от архипелага Шпицберген. На борту помимо экипажа были сотрудники НИИ Арктики и Антарктики.

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