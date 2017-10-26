Телепрограмма на 27 октября (пятница)

Программа передач Телеканала ТВ21+
Пятница, 27 октября 2017 г.
06:00 Телегазета (12+)
06:30 Новости ТВ-21 (16+)
07:00 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)
08:00 Новости ТВ-21 (16+)
08:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)
09:00 Новости ТВ-21 (16+)
09:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)
10:00 Новости ТВ-21 (16+)
10:30 ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ (16+)
Об экономике и финансах - понятным языком.
10:45 ВОВРЕМЯ лайт (16+)
Актуальное интервью.
11:00 Мамочки-2. 16 серия. Сериал (16+)
Россия. 2012 г.
Комедия.
В ролях: Елена Яковлева, Нелли Уварова, Елена Оболенская, Анна Большова, Анастасия Савосина, Наталья Рыжих, Татьяна Шатилова, Валерий Афанасьев, Владимир Капустин, Елена Ласкавая.
«Мамочки 2» - история о приключениях отважной команды родительниц во главе с отчаянной воспитательницей детского сада Надеждой Суворовой. Они вынуждены бороться с социальной несправедливостью в родном городе. Параллельно раскрываются личные истории всех «мамочек» и, конечно, главной героини - Надежды Суворовой.
11:53 Из коллекции ТВ-21 (6+)
Заповедник. Лесная школа.
12:00 Неизвестная планета. Документальный цикл (12+)
В каждой стране есть сокровенное, нечто, хранимое небольшим количеством людей. Эти культуры замкнуты в своем самосознании, они верны своим традициям. Их знание сакрально, не ведомо чужаку, оно бережно и старательно оберегается и передаётся из поколения в поколение. Это могут быть старообрядцы Горного Алтая, индейцы уичоли мексиканской пустыни, кубинские хранители культа Вуду, кхмерские долгожители Камбоджи, индийские джайны…
12:30 Телегазета (12+)
13:00 Новости ТВ-21 (16+)
13:30 ВОВРЕМЯ лайт (16+)
Актуальное интервью.
13:45 ПОЛНЫЙ ЯГЕЛЬ (16+)
Развлекательное шоу.
14:00 Разрушители заблуждений. 2 серия. Документальный фильм (16+)
Почему мы так легко позволяем ввести себя в заблуждение? Что является фактом, а что — мифом? Разбираться с окружающими нас заблуждениями будут известный ведущий Сергей Шолохов и его сын Всеволод Москвин.
14:55 Из коллекции ТВ-21 (6+)
Кузоменские пески. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».
15:00 Новости ТВ-21 (16+)
15:13 Телегазета (12+)
15:30 Мультимир (6+)
Раскраска.
Фиксики.
Тайна игрушек.
В зоопарке ремонт.
16:00 Новости ТВ-21 (16+)
16:15 Телегазета (12+)
16:30 Ларец Марии Медичи. Художественный фильм (16+)
СССР. 1980 г.
Исторический боевик.
Режиссер Рудольф Фрунтов.
В ролях: Валерий Рыжаков, Клара Лучко, Эммануил Виторган, Евдокия Урусова, Анатолий Егоров, Всеволод Сафонов, Сергей Мартынов, Даниил Нетребин, Лев Поляков, Станислав Захаров.
Расследуя загадочное исчезновение антиквара Савиньи, следователи приходят к убеждению, что он был убит. Чтобы раскрыть преступление, капитану милиции предстоит совершить путешествие во времени и узнать тайну средневекового ларца…
18:03 Телегазета (12+)
18:30 Лидия Смирнова. Любовь и прочие неприятности. Документальный фильм (16+)
Более шестидесяти лет Лидия Смирнова блистала в кино и на сцене, и до сих пор образы Свахи из "Женитьбы Бальзаминова" или Дуськи из детективной трилогии про Анискина считаются ярчайшими характерными ролями в отечественном кинематографе.
Лидия Смирнова стала кумиром миллионов советских парней и девчонок, всюду висели афиши с ее портретом, в кинотеатрах не было свободных мест. Она была первой красавицей довоенного времени. Как-то ее спросили: "Лидия Николаевна, а у Вас много было романов?". Она кокетливо ответила: "Много, но я жалею, что мало". И добавила: "Как можно жить без любви? Многие и не знают, что такое любовь. Бедные люди"…
19:25 Из коллекции ТВ-21 (6+)
Водопад Чапома. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».
19:30 Новости ТВ-21 (16+)
20:00 ВОВРЕМЯ (16+)
Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.
21:00 Полное превращение. Художественный фильм (16+)
Россия. 2015 г.
Комедия, фантастика.
Режиссер Филипп Коршунов.
В ролях: Олег Гаас, Арина Постникова, Наиль Абдрахманов, Павел Абдалов, Егор Сальников, Виталий Кудрявцев, Сергей Николаев, Александра Булычёва, Татьяна Оквамо.
Главный герой — незадачливый риелтор Дима, жизнь которого — одна сплошная проблема: с работой, с родителями, с девушками…. Он так устал от себя и хочет стать кем-то другим, что случай… предоставляет ему такую возможность. Из рук чудаковатого ученого Дима получает прибор, способный превращать любого человека в кого угодно. Пытаясь исправить свои проблемы, Дима меняет обликами двенадцать разных персонажей и вовлекается в водоворот комических ситуаций, когда сломавшийся прибор начинает совершать превращения по своей воле. Постоянно превращаясь, балансируя на грани разоблачения, Дима распутывает свои проблемы и находит самого себя — доброго, умного парня, который возвращает страсть охладевшим родителям, строит карьеру и находит любовь.
22:30 Следствие покажет. Документальный цикл (16+)
Впервые Следственный комитет России открывает свои архивы. Материалы реальных уголовных дел легли в основу документального сериала "Следствие покажет". События реконструированы с помощью актёров и непосредственных участников.
23:16 Из коллекции ТВ-21 (6+)
Заповедник. Сейдозеро.
23:20 Познавательная программа (12+)
Что такое МКС?
23:30 Новости ТВ-21 (16+)
00:00 ВОВРЕМЯ (16+)
Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.
01:00 Новости ТВ-21 (16+)
01:30 Телегазета (12+)
02:00 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)
Городские встречи. О любви. Опрос на тему «Что люди думают о любви?»
02:30 Новости ТВ-21 (16+)
03:00 Телегазета (12+)
03:30 Лидия Смирнова. Любовь и прочие неприятности. Документальный фильм (16+)
Более шестидесяти лет Лидия Смирнова блистала в кино и на сцене, и до сих пор образы Свахи из "Женитьбы Бальзаминова" или Дуськи из детективной трилогии про Анискина считаются ярчайшими характерными ролями в отечественном кинематографе.
Лидия Смирнова стала кумиром миллионов советских парней и девчонок, всюду висели афиши с ее портретом, в кинотеатрах не было свободных мест. Она была первой красавицей довоенного времени. Как-то ее спросили: "Лидия Николаевна, а у Вас много было романов?". Она кокетливо ответила: "Много, но я жалею, что мало". И добавила: "Как можно жить без любви? Многие и не знают, что такое любовь. Бедные люди"…
04:22 Из коллекции ТВ-21 (6+)
Заповедник. Горбуша – сестра семги.
04:30 Новости ТВ-21 (16+)
05:00 Телегазета (12+)
05:30 Политическая гостиная. КПРФ (16+)
05:45 Политическая гостиная. Единая Россия (16+)