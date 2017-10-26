Телепрограмма на 27 октября (пятница)

Программа передач Телеканала ТВ21+

Пятница, 27 октября 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:30 Новости ТВ-21 (16+)

07:00 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

08:00 Новости ТВ-21 (16+)

08:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

09:00 Новости ТВ-21 (16+)

09:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

10:00 Новости ТВ-21 (16+)

10:30 ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ (16+)

Об экономике и финансах - понятным языком.

10:45 ВОВРЕМЯ лайт (16+)

Актуальное интервью.

11:00 Мамочки-2. 16 серия. Сериал (16+)

Россия. 2012 г.

Комедия.

В ролях: Елена Яковлева, Нелли Уварова, Елена Оболенская, Анна Большова, Анастасия Савосина, Наталья Рыжих, Татьяна Шатилова, Валерий Афанасьев, Владимир Капустин, Елена Ласкавая.

«Мамочки 2» - история о приключениях отважной команды родительниц во главе с отчаянной воспитательницей детского сада Надеждой Суворовой. Они вынуждены бороться с социальной несправедливостью в родном городе. Параллельно раскрываются личные истории всех «мамочек» и, конечно, главной героини - Надежды Суворовой.

11:53 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Лесная школа.

12:00 Неизвестная планета. Документальный цикл (12+)

В каждой стране есть сокровенное, нечто, хранимое небольшим количеством людей. Эти культуры замкнуты в своем самосознании, они верны своим традициям. Их знание сакрально, не ведомо чужаку, оно бережно и старательно оберегается и передаётся из поколения в поколение. Это могут быть старообрядцы Горного Алтая, индейцы уичоли мексиканской пустыни, кубинские хранители культа Вуду, кхмерские долгожители Камбоджи, индийские джайны…

12:30 Телегазета (12+)

13:00 Новости ТВ-21 (16+)

13:30 ВОВРЕМЯ лайт (16+)

Актуальное интервью.

13:45 ПОЛНЫЙ ЯГЕЛЬ (16+)

Развлекательное шоу.

14:00 Разрушители заблуждений. 2 серия. Документальный фильм (16+)

Почему мы так легко позволяем ввести себя в заблуждение? Что является фактом, а что — мифом? Разбираться с окружающими нас заблуждениями будут известный ведущий Сергей Шолохов и его сын Всеволод Москвин.

14:55 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Кузоменские пески. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».

15:00 Новости ТВ-21 (16+)

15:13 Телегазета (12+)

15:30 Мультимир (6+)

Раскраска.

Фиксики.

Тайна игрушек.

В зоопарке ремонт.

16:00 Новости ТВ-21 (16+)

16:15 Телегазета (12+)

16:30 Ларец Марии Медичи. Художественный фильм (16+)

СССР. 1980 г.

Исторический боевик.

Режиссер Рудольф Фрунтов.

В ролях: Валерий Рыжаков, Клара Лучко, Эммануил Виторган, Евдокия Урусова, Анатолий Егоров, Всеволод Сафонов, Сергей Мартынов, Даниил Нетребин, Лев Поляков, Станислав Захаров.

Расследуя загадочное исчезновение антиквара Савиньи, следователи приходят к убеждению, что он был убит. Чтобы раскрыть преступление, капитану милиции предстоит совершить путешествие во времени и узнать тайну средневекового ларца…

18:03 Телегазета (12+)

18:30 Лидия Смирнова. Любовь и прочие неприятности. Документальный фильм (16+)

Более шестидесяти лет Лидия Смирнова блистала в кино и на сцене, и до сих пор образы Свахи из "Женитьбы Бальзаминова" или Дуськи из детективной трилогии про Анискина считаются ярчайшими характерными ролями в отечественном кинематографе.

Лидия Смирнова стала кумиром миллионов советских парней и девчонок, всюду висели афиши с ее портретом, в кинотеатрах не было свободных мест. Она была первой красавицей довоенного времени. Как-то ее спросили: "Лидия Николаевна, а у Вас много было романов?". Она кокетливо ответила: "Много, но я жалею, что мало". И добавила: "Как можно жить без любви? Многие и не знают, что такое любовь. Бедные люди"…

19:25 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Водопад Чапома. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».

19:30 Новости ТВ-21 (16+)

20:00 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

21:00 Полное превращение. Художественный фильм (16+)

Россия. 2015 г.

Комедия, фантастика.

Режиссер Филипп Коршунов.

В ролях: Олег Гаас, Арина Постникова, Наиль Абдрахманов, Павел Абдалов, Егор Сальников, Виталий Кудрявцев, Сергей Николаев, Александра Булычёва, Татьяна Оквамо.

Главный герой — незадачливый риелтор Дима, жизнь которого — одна сплошная проблема: с работой, с родителями, с девушками…. Он так устал от себя и хочет стать кем-то другим, что случай… предоставляет ему такую возможность. Из рук чудаковатого ученого Дима получает прибор, способный превращать любого человека в кого угодно. Пытаясь исправить свои проблемы, Дима меняет обликами двенадцать разных персонажей и вовлекается в водоворот комических ситуаций, когда сломавшийся прибор начинает совершать превращения по своей воле. Постоянно превращаясь, балансируя на грани разоблачения, Дима распутывает свои проблемы и находит самого себя — доброго, умного парня, который возвращает страсть охладевшим родителям, строит карьеру и находит любовь.

22:30 Следствие покажет. Документальный цикл (16+)

Впервые Следственный комитет России открывает свои архивы. Материалы реальных уголовных дел легли в основу документального сериала "Следствие покажет". События реконструированы с помощью актёров и непосредственных участников.

23:16 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Сейдозеро.

23:20 Познавательная программа (12+)

Что такое МКС?

23:30 Новости ТВ-21 (16+)

00:00 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

01:00 Новости ТВ-21 (16+)

01:30 Телегазета (12+)

02:00 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Городские встречи. О любви. Опрос на тему «Что люди думают о любви?»

02:30 Новости ТВ-21 (16+)

03:00 Телегазета (12+)

03:30 Лидия Смирнова. Любовь и прочие неприятности. Документальный фильм (16+)

Более шестидесяти лет Лидия Смирнова блистала в кино и на сцене, и до сих пор образы Свахи из "Женитьбы Бальзаминова" или Дуськи из детективной трилогии про Анискина считаются ярчайшими характерными ролями в отечественном кинематографе.

Лидия Смирнова стала кумиром миллионов советских парней и девчонок, всюду висели афиши с ее портретом, в кинотеатрах не было свободных мест. Она была первой красавицей довоенного времени. Как-то ее спросили: "Лидия Николаевна, а у Вас много было романов?". Она кокетливо ответила: "Много, но я жалею, что мало". И добавила: "Как можно жить без любви? Многие и не знают, что такое любовь. Бедные люди"…

04:22 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Горбуша – сестра семги.

04:30 Новости ТВ-21 (16+)

05:00 Телегазета (12+)

05:30 Политическая гостиная. КПРФ (16+)

05:45 Политическая гостиная. Единая Россия (16+)