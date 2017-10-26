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В ДТП на территории Кольского района в октябре погибли 5 человек, 9 получили травмы

15:0026 октября 2017Просмотров: 122

На территории Кольского района в текущем месяце в ДТП погибли 5 человек, еще 9 получили травмы различной степени тяжести.

Среди 11 ДТП: 2 столкновения,  1 опрокидывание на проезжей части и 8 съездов в кювет, 5 из которых также не обошлись без опрокидывания.

ОГИБДД по Кольскому  району  напоминает водителям, что потеря контроля над управлением транспортного средства зачастую  приводит к трагедии.  Риск оказаться в подобной ситуации особенно велик в зимний период и периоды межсезонья.

Чтобы сохранить контроль над управлением транспортным средством водителю необходимо правильно выбрать безопасный скоростной режим с учетом погодных условий и состояния проезжей части, а также соблюдать  дистанцию  и боковой интервал, сообщает ОГИБДД ОМВД России по Кольскому району.

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