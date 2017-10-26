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В Кандалакше поймали нетрезвого водителя на угнанном автомобиле

12:1526 октября 2017Просмотров: 56

Ночью наряд группы задержания Отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Кандалакшскому району, находившийся на маршруте патрулирования, обратил внимание на иномарку темного цвета.

Водитель автомобиля при совершении маневров на проезжей части не включал указатели поворота. Сотрудники Росгвардии приняли решение остановить автомобиль для проверки документов.

За рулем оказался молодой человек, житель ЗАТО Александровск, 1997 года рождения, в состоянии алкогольного опьянения.

При себе водительского удостоверения он не имел и предъявил только ПТС.

Информация была передана в отдел полиции, после чего на место происшествия прибыл наряд ДПС для дальнейшего разбирательства.

Позже из отдела полиции поступила информация, что автомобиль, которым управлял задержанный, находится в угоне и объявлен в розыск, сообщает Управление Росгвардии по Мурманской области.

В отношении задержанного гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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