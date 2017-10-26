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В Мурманске день был богат на культурные события

20:0626 октября 2017Просмотров: 95

Сегодняшний день в столице Заполярья выдался богатым на культурные события. Выпуск новостей продолжит короткий обзор.

В Мурманске в выставочном центре Русского музея продолжаются онлайн-лекции. Сегодняшней темой стали «Образы власти: загадки «двойного портрета» Николая II и Владимира Ленина». Была рассмотрена история создания и обнаружения «двойного» портрета.

Анна Ромашова, заведующая культурно-выставочного центра Русского музея в Мурманске: «Мы продолжаем цикл таких лекций, посвященных революционным событиям в нашей стране. Надеюсь, вам будет очень интересно. И откроют нам новые какие-то стороны и ответят на многие наши вопросы».

Подобные лекции проходят практически каждую неделю в режиме онлайн-трансляции из Русского музея. Следующая встреча состоится второго ноября. На ней будет рассматриваться русская революция в изобразительном искусстве.

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В колледже искусств прошел концерт лауреатов регионального смотра-конкурса исполнительного мастерства преподавателей детских школ искусств Мурманской области. Конкурс проходил уже третий раз. В этом году на суд жюри было представлено 42 программы. За победу боролись 97 преподавателей и концертмейстеров из Мурманска и области.

Александр Соколов, преподаватель детской музыкальной школы им. М. М. Сакадынца в г. Мончегорске: «Высылали видеозаписи со своими выступлениями, жюри это оценивало, потом были названы лауреаты, и вот этих лауреатов потом пригласили сюда вот на такой концерт».

Лауреаты представлены в разных номинациях: «Ансамбли», «Народные инструменты», «Инструменты симфонического оркестра» и «Сольное пение». Заключительный концерт разделен на две части, вторая из них пройдет в декабре.

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В областной научной библиотеке прошел день Печенгского межпоселенческого библиотечного объединения. Он состоялся в рамках проекта, посвященного 80-летию Мурманской области.

Светлана Баскакова, директор мурманской областной научной библиотеки: «Особенности библиотек Печенги - это их краеведческая работа, то есть у них уникальные проекты. У них огромное количество международных различных проектов между Никелем и Финнмарком, то есть мы сейчас будем смотреть их опыт».

Также в рамках проекта на мероприятии выступили специалисты Дворца культуры «Октябрь» и члены литературного объединения «Воарье Ланнь» из Заполярного.

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