В Мурманске директор спортивного магазина платил сотруднику меньше положенного

Прокуратурой Первомайского округа Мурманска по факту выплаты работнику фирмы «Спорт-Лайн» зарплаты ниже, чем было указано в договоре, вынесено постановление о возбуждении производства об административном правонарушении.

По результатам рассмотрения постановления прокурора региональной Государственной инспекцией труда генеральный директор предприятия «Спорт-Лайн» признан виновным в совершении административного правонарушения и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.