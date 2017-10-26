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В Мурманске директор спортивного магазина платил сотруднику меньше положенного

12:4926 октября 2017Просмотров: 123

Прокуратурой Первомайского округа Мурманска по факту выплаты работнику фирмы «Спорт-Лайн» зарплаты ниже, чем было указано в договоре, вынесено постановление о возбуждении производства об административном правонарушении.

По результатам рассмотрения постановления прокурора региональной Государственной инспекцией труда генеральный директор предприятия «Спорт-Лайн» признан виновным в совершении административного правонарушения и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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