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В Мурманске неуловимый бомж совершил серию краж

14:5126 октября 2017Просмотров: 88

Мурманскими полицейскими задержан подозреваемый в серии краж.

В отдел полиции обратился мурманчанин 1967 года рождения, который сообщил, что из принадлежащей ему квартиры пропало имущество, в том числе бытовая техника, на общую сумму 45 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что к хищению техники может быть причастен ранее неоднократно судимый за кражи безработный северянин 1974 года рождения.

Мужчина не имеет определенного места жительства, в связи с чем задержать его по горячим следам не удалось.

Во время специальных мероприятий оперативники установили местонахождение подозреваемого и задержали его.

При проверке полицейские выяснили, что мурманчанин причастен к совершению краж на территории других округов Мурманска.

Так, в начале сентября неизвестный похитил из незапертого автомобиля «ВАЗ-2104», припаркованного по улице Домостроительная, табачную продукцию на общую сумму более 40 тысяч рублей.

В Ленинском округе в середине сентября неизвестное лицо похитило из незапертого грузового отсека автомобиля «ГАЗ Соболь» колбасную продукцию на общую сумму 3255 рублей.

В конце сентября в помещении одного из офисов на улице Павлова неизвестным у сотрудника организации путем свободного доступа был похищен мобильный телефон стоимостью 16 тысяч рублей.

По всем фактам были возбуждены уголовные дела в отношении неустановленных лиц.

В настоящее время подозреваемым в совершении данных деяний признан задержанный 43-летний мужчина без определенного места жительства, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Все похищенное до момента задержания он успел продать.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причастность злоумышленника к совершению аналогичных преступлений.

На период следствия злоумышленник помещен под стражу.

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