В Мурманске снова открылась ярмарка «Волшебная шкатулка»

Яркие новинки ювелирной моды и украшений с сегодняшнего дня северяне могут увидеть на традиционной ярмарке «Волшебная шкатулка». Она открылась в Ледовом дворце. Подробности о том, что там можно подобрать для себя и своих близких, в нашей рубрике «Карта потребителя».

Заходишь в зал и сразу видишь, как каждый стол на ярмарке переливается всеми возможными цветами. Украшения из жемчуга, янтаря, изумруда, натуральных камней. Кольца, броши, браслеты, бусы. Любая красавица найдёт для себя здесь что-то, что займет своё место на деловой одежде или вечернем наряде.



Марина Павловская, организатор выставки «Волшебная шкатулка»: «Вот у меня в данном случае новинка - изделие из янтаря, вот в таком плане, это брошь. Есть такие серьги, такие кольца. Это очень актуально, так как камень не нагретый, камень природный».



В свою домашнюю шкатулку можно приобрести и уникальные украшения из стекла. Из необычного муранского стекла, которое изготавливается исключительно ручным способом.



Виктор Половников: «Стекло «Мурано» называется по острову Мурано, недалеко от Венеции. Это производство существует с X века. И оно ценно традициями, как самого производства, так и дизайна этого стекла».



Наталья Алексеева привезла на выставку гордость Уральских гор. Камни, которые не только придают любому образу необычный и даже загадочный вид, но и по легендам приносят счастье и помогают владельцам.



Наталья Алексеева: «Вот такой вот светлый камень змеевик занял место визитной карточки Урала. Это может быть камнерезное изделие, шкатулка из этого камня, подсвечник».



А для тех, кому зимой холодно, участники ярмарки предлагают винтажные и дизайнерские шарфики и изделия из козьего пуха. Выставка работает в Ледовом дворце до 29 октября включительно. Посетить её можно с 11 до 19 часов. Вход платный.