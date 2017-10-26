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В Мурманске снова открылась ярмарка «Волшебная шкатулка»

20:0126 октября 2017Просмотров: 95

Яркие новинки ювелирной моды и украшений с сегодняшнего дня северяне могут увидеть на традиционной ярмарке «Волшебная шкатулка». Она открылась в Ледовом дворце. Подробности о том, что там можно подобрать для себя и своих близких, в нашей рубрике «Карта потребителя».

Заходишь в зал и сразу видишь, как каждый стол на ярмарке переливается всеми возможными цветами. Украшения из жемчуга, янтаря, изумруда, натуральных камней. Кольца, броши, браслеты, бусы. Любая красавица найдёт для себя здесь что-то, что займет своё место на деловой одежде или вечернем наряде.

Марина Павловская, организатор выставки «Волшебная шкатулка»: «Вот у меня в данном случае новинка - изделие из янтаря, вот в таком плане, это брошь. Есть такие серьги, такие кольца. Это очень актуально, так как камень не нагретый, камень природный».

В свою домашнюю шкатулку можно приобрести и уникальные украшения из стекла. Из необычного муранского стекла, которое изготавливается исключительно ручным способом.

Виктор Половников: «Стекло «Мурано» называется по острову Мурано, недалеко от Венеции. Это производство существует с X века. И оно ценно традициями, как самого производства, так и дизайна этого стекла».

Наталья Алексеева привезла на выставку гордость Уральских гор. Камни, которые не только придают любому образу необычный и даже загадочный вид, но и по легендам приносят счастье и помогают владельцам.

Наталья Алексеева: «Вот такой вот светлый камень змеевик занял место визитной карточки Урала. Это может быть камнерезное изделие, шкатулка из этого камня, подсвечник».

А для тех, кому зимой холодно, участники ярмарки предлагают винтажные и дизайнерские шарфики и изделия из козьего пуха. Выставка работает в Ледовом дворце до 29 октября включительно. Посетить её можно с 11 до 19 часов. Вход платный.

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