16+
!-3°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В Мурманске состоялось очередное заседание городского совета депутатов

20:0826 октября 2017Просмотров: 107

Сегодня в Мурманске состоялось очередное заседание городского совета. На повестке дня вопросы о налогах и благоустройстве города.

Это заседание горсовета начали с минуты молчания. В начале октября не стало заслуженного учителя России, депутата совета депутатов Мурманска Евгения Шовского. Мурманчане трижды избирали его депутатом, и коллеги почтили память Евгения Викторовича.

После утверждения повестки заседания, депутаты приступили к обсуждению вопросов. Их сегодня 15, они касаются экономической и социальной жизни города, первый - это создание памятника бойцам оленетранспортных батальонов.

Елена Яковлева, руководитель ассоциации Кольских саамов: «Мы очень благодарны всем заинтересованным людям, которые обратили на нас внимание, на наш важный вопрос, для наших будущих поколений и чтобы отдать дань нашим предкам».

Андрей Сысоев, глава администрации Мурманска: «В конце концов, закончились многолетние дискуссии. Было понятно, что памятник нашим славным оленетранспортным батальонам обязательно должен в городе быть. Вопрос дискутировался, где он должен размещаться».

В будущем мемориал появится в сквере перед зданием администрации Первомайского округа Мурманск, за это все депутаты проголосовали единогласно. Также на заседании обсудили вопросы изменения земельного налога, в частности отмены некоторых налоговых льгот.

Дмитрий Филиппов, глава Мурманска: «Это, в основном, касается предприятий и учреждений государственных, получающих частично и полностью финансирование из бюджетов других уровней. Конечно, здесь надо было соблюсти баланс, мы старались это сделать, чтобы не потерять привлекательность нашего города для инвесторов».

Одним из вопросов повестки стало благоустройство городской среды. Депутаты приняли новый документ, который определяет комфортность содержания территорий, в том числе дворовых, содержание зданий, уборка мусора, зеленые насаждения и многое другое.

Реклама
Читайте также
Полный Ягель: новая красная книга и свидание в помёте«Вовремя лайт»: новое в эндокринологии«Деньги любят»Российский вертолет с людьми на борту упал в море возле Шпицбергена
В Петербурге на конкурсе СеЗам в номинации «Телевизионная программа» победила передача ТВ-21 «Всходы коммунизма»В Санкт-Петербурге начал работу XV юбилейный Форум СМИ Северо-ЗападаДети-сироты из Кольского района получили квартирыЗавтра в Мурманске состоится благотворительный сбор макулатурыВ Мурманске подведут итоги регионального этапа Национальной премии «Гражданская инициатива»В ДТП на территории Кольского района в октябре погибли 5 человек, 9 получили травмы
Комментарии
Октябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс