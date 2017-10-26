В Мурманске состоялось очередное заседание городского совета депутатов

Сегодня в Мурманске состоялось очередное заседание городского совета. На повестке дня вопросы о налогах и благоустройстве города.

Это заседание горсовета начали с минуты молчания. В начале октября не стало заслуженного учителя России, депутата совета депутатов Мурманска Евгения Шовского. Мурманчане трижды избирали его депутатом, и коллеги почтили память Евгения Викторовича.



После утверждения повестки заседания, депутаты приступили к обсуждению вопросов. Их сегодня 15, они касаются экономической и социальной жизни города, первый - это создание памятника бойцам оленетранспортных батальонов.



Елена Яковлева, руководитель ассоциации Кольских саамов: «Мы очень благодарны всем заинтересованным людям, которые обратили на нас внимание, на наш важный вопрос, для наших будущих поколений и чтобы отдать дань нашим предкам».



Андрей Сысоев, глава администрации Мурманска: «В конце концов, закончились многолетние дискуссии. Было понятно, что памятник нашим славным оленетранспортным батальонам обязательно должен в городе быть. Вопрос дискутировался, где он должен размещаться».



В будущем мемориал появится в сквере перед зданием администрации Первомайского округа Мурманск, за это все депутаты проголосовали единогласно. Также на заседании обсудили вопросы изменения земельного налога, в частности отмены некоторых налоговых льгот.



Дмитрий Филиппов, глава Мурманска: «Это, в основном, касается предприятий и учреждений государственных, получающих частично и полностью финансирование из бюджетов других уровней. Конечно, здесь надо было соблюсти баланс, мы старались это сделать, чтобы не потерять привлекательность нашего города для инвесторов».



Одним из вопросов повестки стало благоустройство городской среды. Депутаты приняли новый документ, который определяет комфортность содержания территорий, в том числе дворовых, содержание зданий, уборка мусора, зеленые насаждения и многое другое.