В мурманском порту прошли учения по ликвидации разлива нефти

В акватории мурманского порта 24 октября проведено учение по отработке взаимодействия собственных и привлекаемых сил и средств для ликвидации максимального расчетного объема разлива нефти при повреждении двух смежных танков танкера предприятия «Кольский нефтяной терминал».

В учении приняли участие: морское противопожарное судно «Часовой», скоростные катера-бонопостановщики «Виктор Петров» и «Маркаб», катера-бонопостановщики «Ламор PC 7500», «Ламор LC 7500» и «МОБ-20», аварийно-спасательное подразделение с оборудованием для локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в акватории и на береговой полосе, сообщает Rus-shipping.Ru