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В Мурманской области продолжаются IV Дни инноваций

10:3026 октября 2017Просмотров: 535

25 октября 2017 года в Мурманске открылись ежегодные IV Дни инноваций Мурманской области, которые продолжат свою работу в течении трех дней по 27 октября 2017 года.

Традиционно, деловая программа IV Дней инноваций Мурманской области будет наполнена образовательными мероприятиями, в том числе семинарами, тренингами, мастер-классами и вебинарами от ведущих региональных и федеральных экспертов в области инноваций.

26 октября с 11.00 до 12.30 будет проходить тренинг АО «Корпорация «МСП» «Инновационно-производственная поддержка». В рамках тренинга участникам будет представлена возможность познакомиться с инновационно-производственной инфраструктурой поддержки субъектов МСП в Российской Федерации, а также инфраструктурой поддержки субъектов МСП в Мурманской области.

Спикером выступит Александра Воложинова – специалист отдела образовательных программ Центра поддержки предпринимательства Мурманской области, сертифицированный тренер образовательных программ АО «Корпорация «МСП». Место проведения: г. Апатиты, ул. Ленина, 27, Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор».

26 октября с 13.30 до 16.30 будет проходить тренинг «Как решать проблемы и задачи бизнеса при помощи мобильных технологий. Лучшие примеры со всего рынка, обзор трендов». Спикер: Иван Горшунов, эксперт Google, спикер «Открытых инноваций» в Москве, один из основателей RuTech, эксперт RusBase (информационный портал для технологий и бизнеса). Место проведения: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1 (II этаж).

Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте Центра поддержки предпринимательства Мурманской области.

26 октября с 18.00 до 20.00 будет проходить вебинар «Инновации в IT»: обзор успешных практик и решений ITсервисов в мире с участием действующих предпринимателей, запустивших IT-стартапы и посетивших Russian tech day в рамках London tech week. Спикером выступит Алина Безуглова – основатель компании RuTech Venture.

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