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В Мурманской области военнослужащий лишился работы, спасая лодку, которую унесло в море

12:2726 октября 2017Просмотров: 254

Бывший военнослужащий Кашин А.В. обратился в суд с исковым заявлением к войсковой части о признании увольнения незаконным.

Как выяснилось, Кашин был назначен в боевой расчет дежурным водителем с 8:00 - до 08:00 следующего дня.

В 12:00 ему позвонил охранник лодочного кооператива и сообщил, что его лодку порывом сильного ветра унесло в море.

Он, опасаясь за сохранность своего имущества, не сообщая руководящему составу, вместе с напарником уехал спасать свое имущество.

В связи с отсутствием на рабочем месте у него была отобрана объяснительная, а позже он был уволен.

Считая, что его уволил незаконно, Кашин просил восстановить его на работе, либо изменить формулировку увольнения.

В судебном заседании было установление, что Кашин А.В. был своевременно ознакомлен со всеми приказами. Во время проведения расследования оправдательных документов не представил.

Довод истца о том, что ему не удалось связаться с руководством и предупредить о необходимости убыть с рабочего места ввиду отсутствия связи, судом не принят во внимание, поскольку было установлено, что Кашин А.В. находился в зоне действия сети.

Кроме того, база-стоянки маломерных судов в районе Бухты - Кут в Центре – ГИМС регионального МЧС России не зарегистрировано.

Учитывая, что в соответствии с действующим законодательством, работодатель представил достоверные доказательства, свидетельствующие о том, что работник совершил одно из грубых нарушений трудовых обязанностей, а именно нахождение работника без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня вне пределов рабочего места, суд пришел к выводу об отказе Кашину А.В. удовлетворении заявленных исковых требований, сообщает пресс-служба полярного суда.

Решение суда вступило в законную силу.

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