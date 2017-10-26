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В Петербурге на конкурсе СеЗам в номинации «Телевизионная программа» победила передача ТВ-21 «Всходы коммунизма»

16:3126 октября 2017Просмотров: 128

Журналистский конкурс проходит в рамках 15 Форума СМИ Северо-Запада. В число претендентов на победу вошли программы ГТРК «Мурман» «Заметки на белых полях» и ГТРК «Псков» «Божья застава».

Авторы фильма проводят исторические параллели между событиями в Петрограде и жизнью села Варзуга Мурманской области.

Мечта человечества о справедливом обществе воплотилась в коммунистическую идею. Но почему так далеки идеалы от реальности?  Как эпохальные революционные события 1917 года  отразились на обитателях российской глубинки в 2017? 

Автор – Ерофеев Юрий                                                                                                            

Режиссёры – Яковлев Василий, Цирульников Дмитрий                                                       

Операторы – Саницкий Александр, Кабанец Константин

                                                          

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