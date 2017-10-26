В селе Колвица продолжается строительство нового моста

В селе Колвица продолжается строительство нового автодорожно-пешеходного моста через реку.

Вчера ход работ, осуществляемых на объекте, проконтролировал глава муниципальных образований Кандалакшский район и г.п. Кандалакша Михаил Павлов.

На сегодняшний день строители уже завершили основной и самый сложный этап работ – монтаж свай, которые станут основанием для будущего капитального настила.

К его «укладке» подрядная организация приступит в ближайшее время. Кроме этого, по словам Михаила Павлова, планируется привести в порядок и дорогу, ведущую к переправе.

Речь не идет об асфальтировании ныне существующего подъезда, а о приведении ее в нормативное состояние, сообщает официальный сайт администрации Кандалакши.