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Водителя с многомиллионными штрафами обнаружили в Вологодской области

12:0026 октября 2017Просмотров: 67

Дорожные полицейские и судебные приставы провели очередной совместный рейд на Октябрьском проспекте в Череповце Вологодской области.

К сотрудникам ведомств присоединились кинологи с собаками, сотрудники ОМОНа и Росгвардии.

Об этом сообщает «Медиа Центр».

Потенциального нарушителя и должника вычисляет специальная программа. Теперь специалистам предстоит проверить водителя по всем базам данных.

Мужчины выстраиваются в очередь к судебным приставам: у одного водителя — неоплаченный штраф 500 рублей. По словам мужчины, его подставила хозяйка машины.

Кто подставил водителя газели — неизвестно. О многомиллионных штрафах 35-летнего мужчины рассказали судебные приставы.

Елена Шипицына, судебный пристав, исполнитель отдела судебных приставов по г. Череповцу № 1: «У должника имеется задолженность в четырёх банках в размере четыре миллиона плюс коммунальные платежи и штрафы ГИБДД в количестве 36 исполнительных производств. Общая сумма задолженности — почти пять миллионов рублей».

Тех, кто живет без долгов, отпускали, а заодно награждали. Всего за несколько часов инспекторы ГИБДД проверили 195 автомобилей.

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