90% обращений к депутатам поступает на жилищную тему

Мусор не вывозят, подъезды грязные, стёкла выбиты. Такие жалобы чаще всего поступают в управляющие компании и… ситуация не меняется. На основе замечаний мурманчан депутаты городского совета организовали «депутатский час».

90% обращений к депутатам на жилищную тему и их меньше не становится. В свою очередь, управляющие компании жалуются на инертность граждан, мол, люди не платят за содержание и ремонт. Жильцы домов не хотят платить, так как не видят результат. В итоге. Средства управляшки - в дефиците, люди - без ремонта в подъезде. Прозвучали предложения от некоммерческой организации - повысить тариф на обслуживание.



Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутат города Мурманска: «Мы сегодня обсуждаем и послушаем некоммерческую организацию - как они это видят. Я не буду комментировать их подходы. Я, как мурманчанин, считаю, что нужно навести порядок в работе управляющих компаний. Считаю, что мурманчане довольно добросовестные. Большая часть мурманчан оплачивает коммунальные услуги. И не всегда мы получаем качественную работу. У наших оппонентов другие подходы и я их не разделяю».



Жаловаться и добиваться работы, пусть через суд. А если это не помогает, то расторгать договор. Только собственники квартир могут определить компанию, которая будет обслуживать их дом. К слову, ТСЖ - называют самым продуктивным сейчас способом управления домом.