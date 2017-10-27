16+
;
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

90% обращений к депутатам поступает на жилищную тему

20:0827 октября 2017Просмотров: 41

Мусор не вывозят, подъезды грязные, стёкла выбиты. Такие жалобы чаще всего поступают в управляющие компании и… ситуация не меняется. На основе замечаний мурманчан депутаты городского совета организовали «депутатский час».

90% обращений к депутатам на жилищную тему и их меньше не становится. В свою очередь, управляющие компании жалуются на инертность граждан, мол, люди не платят за содержание и ремонт. Жильцы домов не хотят платить, так как не видят результат. В итоге. Средства управляшки - в дефиците, люди - без ремонта в подъезде. Прозвучали предложения от некоммерческой организации - повысить тариф на обслуживание.

Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутат города Мурманска: «Мы сегодня обсуждаем и послушаем некоммерческую организацию - как они это видят. Я не буду комментировать их подходы. Я, как мурманчанин, считаю, что нужно навести порядок в работе управляющих компаний. Считаю, что мурманчане довольно добросовестные. Большая часть мурманчан оплачивает коммунальные услуги. И не всегда мы получаем качественную работу. У наших оппонентов другие подходы и я их не разделяю».

Жаловаться и добиваться работы, пусть через суд. А если это не помогает, то расторгать договор. Только собственники квартир могут определить компанию, которая будет обслуживать их дом. К слову, ТСЖ - называют самым продуктивным сейчас способом управления домом.

Читайте также
Бывшего замгубернатора Игоря Бабенко оставили под стражей в «Матросской тишине»На что потратят деньги из казны Мурманской области в 2018 году?В Мурманской области с января 2018 года изменится размер минимальной заработной платыАктивисты общественной организации помогают вернуть пенсию мурманскому пенсионеру
В Мурманске бездомный мужчина украл две норковые шубы​Информацию о размере материнского капитала можно будет получить в электронной формеВ Кировске были обустроены три дворовые территорииДорожная полиция в Мурманске за несколько часов рейда выявила 26 нарушений ПДДЭкзаменационная кампания 2017 года в Мурманской области прошла без сбоев и нарушенийНетрезвая жительница Североморска похитила телевизор у своей знакомой
Комментарии
Октябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс