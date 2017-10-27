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Дорожная полиция в Мурманске за несколько часов рейда выявила 26 нарушений ПДД

15:3027 октября 2017Просмотров: 75

В Мурманске сотрудники ГИБДД проверили соблюдение Правил дорожного движения. Масштабный профилактический рейд проходил одновременно на всей территории Мурманска.

Особенное внимание инспекторы уделили нарушениям со стороны пассажироперевозчиков. Помимо этого, выявлялись и автомобили передние стекла которых не соответствуют установленным нормам светопропускаемости.

Всего за несколько часов проведения рейда было выявлено 26 нарушений.

Так, 3 водителя управляли автомобилями при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация запрещена, 2 водителя нарушили правила применения ремней безопасности.

Помимо этого, выявлено 2 транспортных средства с нарушением требований об ОСАГО.

2 водителя не предоставили преимущество в движении пешеходам, в отношении 7 водителей были составлены административные материалы за тонированные передние стекла транспортных средств.

2 водителя управляли автомобилями без прав.

В поле зрения инспекторов попали и пешеходы, за время проведения мероприятия зафиксировано 4 факта нарушения ПДД пешими участниками дорожного движения.

Как отмечают в областной Госавтоинспекции, подобные масштабные мероприятия будут проводиться на регулярной основе.

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