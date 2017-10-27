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Экзаменационная кампания 2017 года в Мурманской области прошла без сбоев и нарушений

15:1527 октября 2017Просмотров: 51

Итоги проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников Мурманской области рассматривались сегодня на заседании регионального правительства, которое провел первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин.

Министерством образования и науки Мурманской области обеспечено проведение экзаменационной кампании 2017 года без технологических сбоев и нарушений.

Об этом сообщила глава ведомства Наталия Карпенко.

Министр также отметила, что ЕГЭ в регионе сдавало 2,9 тыс. человек. Подготовлено 29 пунктов проведения экзаменов (ППЭ), 375 аудиторий. Обучено 1406 организаторов, 64 технических специалиста.

В соответствии с федеральными требованиями практически 100% аудиторий оснащены системой онлайн-видеонаблюдения, за исключением двух ППЭ – в селе Краснощелье и ЗАТО г. Островной, где нет технической возможности осуществления онлайн-трансляции.

«Проведены необходимые мероприятия по обеспечению безопасности во время экзаменов, организованы дежурство сотрудников полиции, доставка участников ЕГЭ из отдаленных школ к ППЭ специально выделенным автотранспортом. В каждом пункте во время экзамена находился медицинский работник», – подчеркнула Наталия Карпенко.

Говоря о планах на будущее, Наталия Карпенко отметила, что в 2017/2018учебном году в ГИА примут участие свыше 3,5 тысячи выпускников одиннадцатых классов в форме ЕГЭ и свыше 7 тысяч выпускников девятых классов в форме ОГЭ.

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