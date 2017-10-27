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Главный уролог Северо-Запада оценил деятельность мурманских коллег и провел сложнейшую операцию

20:0427 октября 2017Просмотров: 42

Сегодня в Мурманской областной больницы прошла уникальная операция. Курировал её главный уролог Северо-Запада Сальман Аль-Шукри. Также врач оценил работу мурманских коллег.

Первым делом доктор наук, профессор, заведующий кафедрой урологии Санкт-Петербургского медицинского университета имени Павлова, как и положено профессионалу, отправился в операционную. На столе пациентка с тяжёлой формой онкологического заболевания. Команда врачей из двенадцати человек, под руководством Аль-Шукри, уже час борется за здоровье пациента.

Виктор Сахар, главный уролог Мурманской области: «Операция идет сейчас, будем говорить, с привлечением уже хирургов, потому что задействован кишечник, сейчас может еще придется задействовать сосудистых хирургов, потому что могут быть задействованы магистральные сосуды, операция длительная, с большой кровопотерей».

 Но это не единственная цель визита. Конференции врачей из разных городов и регионов позволяют обмениваться ценным опытом.

Сальман Аль-Шукри, главный уролог Северо-Запада: «На этих конференциях мы обсуждаем самые-самые актуальные современные вопросы урологии. Это то, что касается именно хирургических методов лечения, консервативных методов лечения. И очень-очень приятно сюда приезжать, потому что тут в основном выпускники нашего ВУЗа Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова. Поэтому мы общаемся не только с коллегами, мы общаемся с друзьями».

 Сальман Аль-Шукри с профессорами из Санкт-Петербурга не только провел мастер-классы, но и оценил работу местных врачей-урологов.

Сальман Аль-Шукри, главный уролог Северо-Запада: «У вас очень-очень развита ранняя диагностика рака почки. Потому что когда я смотрел статистические данные, это просто на удивление, то есть она идет параллельно как в лучших городах не только России, но и Европы. Методы лечения совершенно адекватные, также как и в Москве, и в Санкт-Петербурге, как в Берлине, в Париже, т.е. не отличаются абсолютно. Я мог бы только хвалить. Этим надо гордиться».

В прошлом году мурманскими врачами было пролечено 2100 урологических больных, в 2017 количество должно возрасти до 2200. В завершении встречи доктор пожелал всем мурманчанам крепкого здоровья и напомнил, что лучшее средство борьбы с болезнями - их профилактика.

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