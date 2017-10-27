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Госдума приняла поправки о размере военных пенсий в 2018 году

09:3027 октября 2017Просмотров: 66

В 2018 году пенсии военнослужащим будут начислять исходя из суммы, составляющей 72,23 процента денежного довольствия - так же, как и в 2017 году. Законопроект об этом принят Госдумой в первом чтении.

Об этом сообщает «Российская газета».

Денежное довольствие при исчислении пенсии военным предполагалось увеличивать на два процента до достижения стопроцентного размера. Однако действие этой нормы было приостановлено до 1 января 2018 года.

Сегодня Госдума приняла решение приостановить эту норму до 1 января 2019 года. Документ касается военнослужащих, граждан, проходящих службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах наркоконтроля, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Росгвардии.

Напомним, что накануне Владимир Путин поручил проиндексировать пенсии бывшим военнослужащим.

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