Госдума приняла поправки о размере военных пенсий в 2018 году

В 2018 году пенсии военнослужащим будут начислять исходя из суммы, составляющей 72,23 процента денежного довольствия - так же, как и в 2017 году. Законопроект об этом принят Госдумой в первом чтении.

Об этом сообщает «Российская газета».

Денежное довольствие при исчислении пенсии военным предполагалось увеличивать на два процента до достижения стопроцентного размера. Однако действие этой нормы было приостановлено до 1 января 2018 года.

Сегодня Госдума приняла решение приостановить эту норму до 1 января 2019 года. Документ касается военнослужащих, граждан, проходящих службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах наркоконтроля, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Росгвардии.

Напомним, что накануне Владимир Путин поручил проиндексировать пенсии бывшим военнослужащим.