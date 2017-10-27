16+
!
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

​Информацию о размере материнского капитала можно будет получить в электронной форме

16:0027 октября 2017Просмотров: 116

На заседании Правительства одобрен проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 6 и 12 федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Законопроектом предлагается предоставить гражданам, получившим сертификат на материнский капитал, возможность получения информации о размере материнского капитала в электронной форме.

Об этом сообщает Минтруд. 

В настоящее время Пенсионный фонд России ежегодно не позднее 1 сентября информирует лиц, получивших сертификат, о размере материнского капитала. При этом информирование проводится один раз в год, как правило, путем направления заказных писем с извещением о размере материнского (семейного) капитала.

Предлагаемые изменения позволят оптимизировать и ускорить процесс получения семьями актуальных сведений о размере материнского капитала в удобной для них форме.

Справочно:

По состоянию на 1 октября 2017 года за время реализации программы материнского капитала (2007-2017 годы) более 8,1 млн семей получили государственные сертификаты на материнский капитал.

Более 5,39 млн семей (66,2 %) уже обратились за использованием средств материнского (семейного) капитала, при этом около 4,7 млн семей полностью использовали эти средства.

Наиболее востребованным направлением расходования средств материнского капитала по-прежнему остается улучшение жилищных условий.

Фото: Минтруд России

Читайте также
В Мурманской области с января 2018 года измениться размер минимальной заработной платыАктивисты общественной организации помогают вернуть пенсию мурманскому пенсионеруВ Мурманске бездомный мужчина украл две норковые шубыВ Кировске были обустроены три дворовые территории
Дорожная полиция в Мурманске за несколько часов рейда выявила 26 нарушений ПДДЭкзаменационная кампания 2017 года в Мурманской области прошла без сбоев и нарушенийНетрезвая жительница Североморска похитила телевизор у своей знакомойМарина Ковтун: местные власти готовы помочь в ситуации с пропавшим Ми-8 на ШпицбергенеНовые санкции США затронут 39 российских структурПолное видео программы «Дневные новости»
Комментарии
Октябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс