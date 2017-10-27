Как правильно: шаурма или шаверма? Эксперты назвали верный вариант

Варианты названия ближневосточного блюда — «шаурма» и «шаверма» — являются диалектными и живут в устной форме русского языка.

Закреплять в качестве какой-либо нормы лучше родовое название блюда «донер-кебаб»,



Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрошенных экспертов.

«С точки зрения происхождения слова это блюдо народов всего Ближнего Востока. Когда заимствуется любое иноязычное слово, естественно, оно адаптируется по закону нашей орфоэпии. Есть отличия в орфоэпических правилах в исторически сложившихся петербуржской и московской фонологических школах. Поэтому неслучайно москвичи говорят «шаурма», а петербуржцы — «шаверма», — пояснила доктор филологических наук, профессор кафедры русского и общего языкознания Института имени А. С. Пушкина Наталья Боженкова.

Как отметила Наталья Боженкова, вариантов названия этого блюда очень много. В России, например за Уралом, существует вариант «шаварма», а на Ближнем Востоке можно услышать «шиверма» или «шуарма».



«Вне всякого сомнения, здесь могут быть варианты. Их, скорее всего, следует считать допустимыми. В Москве я встречал на палатках только «шаурма». Полагаю, что споры здесь бессмысленны. Надо норму знать, но не быть ее рабом», — сказал доктор филологических наук, профессор риторики Института имени А. С. Пушкина Владимир Аннушкин