Марина Ковтун: местные власти готовы помочь в ситуации с пропавшим Ми-8 на Шпицбергене

Правительство Мурманской области, мурманский аэропорт и все службы готовы оказать помощь родственникам пропавших без вести на борту вертолета Ми-8, сообщила губернатор региона Марина Ковтун.

Глава региона отметила, что в опубликованном предварительном списке людей, пропавших без вести при ЧП с вертолетом, жителей Мурманской области нет.

«Учитывая, что аэропорт Мурманск является запасным аэропортом при маршруте следования в Баренцбург (основным является Архангельск), правительство Мурманской области, аэропорт Мурманск, все наши службы, МЧС готовы оказать всю необходимую помощь. МЧС готово оказать психологическую и любую другую помощь», — сказала Ковтун.

Она отметила, что областной центр управления в кризисных ситуациях находится на связи со спасательным координационным центром северной Норвегии в городе Буде, сообщает РИА Новости.

Как сообщалось ранее, норвежский патрульный самолет Orion отправился на поиски российского Ми-8.

