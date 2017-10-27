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«Молодежка» баскетбольного клуба ЦСКА по приглашению «Норникеля» посетит Мурманск

12:1527 октября 2017Просмотров: 25

Молодежный состав прославленного российского клуба примет участие в торжествах по случаю 20-летия Мурманской спортшколы олимпийского резерва № 8 имени Виктора Блохина, которой оказывает помощь Мурманский транспортный филиал «Норникеля».

Спортсмены поздравят учеников спортшколы, проведут мастер-класс и сыграют товарищеский матч с баскетбольной сборной Мурманской области. Гости спортивного праздника смогут пообщаться с Максимом Шарафаном, который этим летом возглавил юниорскую команду ЦСКА, выступающую в Единой молодежной лиге ВТБ, и легендой отечественного спорта, олимпийским чемпионом, чемпионом мира Сергеем Таракановым.

Мурманчан и гостей города приглашают посетить товарищеский матч Сборная Мурманской области - ПБК ЦСКА (молодежный состав), который состоится в легкоатлетическом манеже Долины уюта 30 октября. Начало в 18.15

 

 

 

 

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