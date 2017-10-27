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Мурманчане отдают вознаграждение за ненайденные документы

14:0627 октября 2017Просмотров: 42

В Мурманске возбуждены уголовные дела по фактам мошенничеств с возвратом утраченных документов.

В полицию Мурманска обратилась жительница города 1978 года рождения. Женщина рассказала полицейским, что некоторое время назад потеряла паспорт и разместила в интернете объявление о вознаграждении за возвращение ей документа.

Мурманчанке позвонил неизвестный и сообщил, что нашел ее паспорт. Чтобы получить документ обратно, необходимо перевести на номер, с которого он звонит, 3 тысячи рублей.

Женщина перевела через терминал требуемую сумму мошеннику, однако свой паспорт она так и не получила. Полицейские выяснили, что потерпевшая общалась со злоумышленником по телефону, зарегистрированному в Вологодской области.

Аналогичным способом мошенники обманули мурманчанина 1989 года рождения. Потерпевший разместил объявление о вознаграждении за возвращение утраченных ранее документов. Одновременно ему позвонили двое и сообщили, что готовы вернуть документы, если он переведет деньги на номера, с которых поступили звонки.

Мужчина перевел через банкомат на два номера более 8 тысяч рублей, однако документы так и не получил. Попытки связаться со звонившими оказались безуспешными.

В ходе проверки полицейские установили, что мурманчанин переводил деньги на номера телефонов, зарегистрированные в Кировской и Вологодской областях.

Возбуждены и расследуются уголовные дела.

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