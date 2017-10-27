На что потратят деньги из казны Мурманской области в 2018 году?

Дефицит областного бюджета больше трех миллиардов рублей. Сегодня во время заседания областного правительства чиновники одобрили основные параметры главного финансового документа региона на 2018 год. Подробности журналистам рассказала министр финансов Мурманской области.

Доход - 56 с половиной миллиардов, расход - почти 60. В проекте бюджета предусмотрены деньги на повышение зарплаты бюджетникам. Кроме того, проиндексированы социальные выплаты северянам и коммунальные расходы. 78 процентов бюджета будет потрачено на социальную сферу. На 20% больше чем в прошлом году потратят и на развитие здравоохранения.



Елена Дягилева, министр финансов Мурманской области: «Налоговый потенциал наш не перекрывает тех потребностей, которые связаны с необходимостью поддержания социального уровня. У нас же бюджет, в принципе, социальный. И для поддержания на необходимом уровне с учетом индексации, конечно, у нас объем расходов, который нам требуется, он гораздо больше того объема, который нам дают наши налоговые доходы».



Добавим, что госдолг Мурманской области сейчас составляет 18.9 миллиардов рублей. Получается, что в 2018 году он может увеличиться почти до 22 миллиардов.