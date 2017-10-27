Нетрезвая жительница Североморска похитила телевизор у своей знакомой

В полицию поступило сообщение от жительницы Североморска 1981 года рождения о том, что ее ограбили.



На место происшествия в квартиру по ул. Душенова прибыли сотрудники полиции. Оперативники опросили заявительницу и выяснили, что в гостях у потерпевшей находилась знакомая, женщины распивали спиртное.

В какой-то момент гостья открыто, без применения насилия, похитила телевизор стоимостью 8 тысяч рублей.

Затем она покинула квартиру, остановить ее у хозяйки не получилось.

Используя полученную информацию, полицейские в течение дежурных суток задержали 40-летнюю подозреваемую. Неработающая северянка ранее к уголовной ответственности не привлекалась. Похищенное было изъято и возвращено законной владелице.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ «Грабеж».

Максимальное наказание, которое грозит женщине за совершение открытого хищения имущества - лишение свободы на срок до четырех лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.