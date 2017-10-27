Норвежский патрульный самолет Orion отправился на поиски российского Ми-8

Также в зону спасательной операции идет корабль Береговой охраны Норвегии.

Самолет морской разведки P-3 Orion ВВС Норвегии направлен на поиски российского вертолета Ми-8, упавшего вчера днем в море у побережья арктического архипелага Шпицберген. Об этом сообщили в Норвежском координационном спасательном центре по Северной Норвегии.

«К сожалению, в течение ночи погодные условия изменились, и нам не удалось собрать информацию, на которую мы надеялись, с помощью доставленной в район инцидента мини-субмарины. В зоне поисков дует сильный ветер 10-13 м/с, однако высота волн не так велика - всего около метра. Стоит полярная ночь, так что там по-прежнему очень темно».

Как отмечают в центре, спасательная операция «будет идти, пока остается хотя бы сугубо теоретический шанс найти людей живыми».

По словам руководителя работы центра Туре Хонгсета, ответить на вопрос о том, могут ли находившиеся на борту россияне оставаться живы, крайне сложно, сообщает ТАСС.

Он отметил, что на спасательном плоту, которыми комплектуются Ми-8, люди могут находиться в холодном море очень долго.

Ранее сообщалось, что российский вертолет с людьми на борту упал в море возле Шпицбергена.



