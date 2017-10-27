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Новые санкции США затронут 39 российских структур

14:3727 октября 2017Просмотров: 106

Газета The New York Times опубликовала документ, переданный Госдепартаментом США на рассмотрение в конгресс, в котором упомянуты организации, против которых Белый дом рекомендует ввести новые санкции.

Среди них — Федеральная служба безопасности, Служба внешней разведки и Главное управление Генштаба Вооруженных сил России.

Также в списке упомянуты компании «Калашников», «Ижмаш», «Туполев», «Алмаз-Антей», «Рособоронэкспорт», «Ростех», «МиГ», «Сухой», «Адмиралтейские верфи», «Ижевский механический завод», «Оборонпром», «Уралвагонзвавод», «Вертолеты России» и другие, сообщает Интерфакс.

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