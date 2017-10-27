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Общественная организация «Природа и молодежь» провела благотворительный сбор макулатуры

20:0527 октября 2017Просмотров: 42

Акция прошла в поддержку фонда помощи бездомным животным «Путеводная звезда». За каждый килограмм макулатуры в фонд будет передаваться один рубль. Акция приурочена к двум экологическим праздникам: Международному дню без бумаги и Всемирному дню вторичной переработки.

Дарья Матвеенкова, пресс-секретарь организации «Природа и молодежь»: «Мы каждый раз берем разные организации, но вот именно почему «Путеводная звезда» - они не так давно работают, это наши хорошие друзья, и мы решили таким образом просто поддержать организацию».

Как отмечает Дарья Матвеенкова, объемы собранной макулатуры увеличиваются, если указано, что вырученные средства пойдут на благотворительность. На одной из таких акций за два дня удалось собрать 5.5 тонн макулатуры. Это рекордный объем, собранный организацией «Природа и молодежь».

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