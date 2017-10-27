Полиция Кандалакши разыскивает пропавшего Виктора Чалкова

Разыскивается пропавший без вести Чалков Виктор Филиппович 1954 года рождения, уроженец пос. Лесозаводский Мурманской области.

Мужчина 29 июня 2013 года вышел из дома в Кандалакше в неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

В июле 2013 года он был объявлен в федеральный розыск.

Приметы: на вид 60 лет, среднего телосложения, 165 см, волосы темные с сединой, коротко стриженные.

Был одет: в женскую матерчатую куртку темного цвета до пояса, брюки серого цвета, кеды темно-синего цвета.

Последний раз видели рыбаки 8 июля 2013 года в районе мыса Нищенский, в 8 км от пос. Лесозаводский.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении Чалкова Виктора Филипповича, просьба сообщить в полицию Кандалакши по телефонам: 8 (815-33) 5-21-10 (дежурная часть МО МВД России «Кандалакшский», круглосуточно), 8 (815-33) 5-21-85 или 8-999-091-62-09 (отдел уголовного розыска МО МВД России «Кандалакшский»).

Конфиденциальность гарантируется.