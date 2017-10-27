Прогноз погоды по Мурманской области на 28 октября

Облачность. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный ночью 8-13 м/с, утром и днем 12-17 м/с. Температура воздуха ночью -2-7°, при прояснениях до -13°, днем от +2 до -3°. Местами гололедица.

Прогноз погоды на 28 октября по городам области

Пункт Температура воздуха Осадки ночью днем ночью днем Кандалакша 0..-2 0..+2 мокрый снег небольшой снег Умба -1..0 0..+1 мокрый снег небольшой снег Полярные Зори 0..-2 0..+2 мокрый снег небольшой снег Апатиты 0..-2 0..+2 мокрый снег небольшой снег Кировск -1..-3 0..-2 мокрый снег небольшой снег Ковдор 0..-2 0..+2 мокрый снег небольшой снег Мончегорск 0..-2 0..+2 мокрый снег небольшой снег Ловозеро -2..-4 0..-2 без осадков небольшой снег Оленегорск 0..-2 0..-2 мокрый снег небольшой снег Никель -1..+1 -1..+1 мокрый снег небольшой снег Заполярный -1..+1 -1..+1 мокрый снег небольшой снег Североморск -1..+1 -1..+1 мокрый снег небольшой снег Мурманск -1..+1 -1..+1 мокрый снег небольшой снег

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 28 октября