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Прогноз погоды по Мурманской области на 28 октября

12:5927 октября 2017Просмотров: 118

Облачность. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный ночью 8-13 м/с, утром и днем 12-17 м/с. Температура воздуха ночью -2-7°, при прояснениях до -13°, днем от +2 до -3°. Местами гололедица. 

Прогноз погоды на 28 октября по городам области

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

0..-2

0..+2

мокрый снег

небольшой снег

Умба

-1..0

0..+1

мокрый снег

небольшой снег

Полярные Зори

0..-2

0..+2

мокрый снег

небольшой снег

Апатиты

0..-2

0..+2

мокрый снег

небольшой снег

Кировск

-1..-3

0..-2

мокрый снег

небольшой снег

Ковдор

0..-2

0..+2

мокрый снег

небольшой снег

Мончегорск

0..-2

0..+2

мокрый снег

небольшой снег

Ловозеро

-2..-4

0..-2

без осадков

небольшой снег

Оленегорск

0..-2

0..-2

мокрый снег

небольшой снег

Никель

-1..+1

-1..+1

мокрый снег

небольшой снег

Заполярный

-1..+1

-1..+1

мокрый снег

небольшой снег

Североморск

-1..+1

-1..+1

мокрый снег

небольшой снег

Мурманск

   -1..+1

-1..+1

мокрый снег

небольшой снег

 

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 28 октября

Температура воздуха

утром -1..+1 

днем -1..+1

вечером 0..-2

Осадки

 мокрый снег

небольшой снег

небольшой снег
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