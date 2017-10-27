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Руководитель предприятия в Мурманске предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов

13:2827 октября 2017Просмотров: 114

Мурманскими следователями завершено расследование уголовного дела по обвинению руководителя компании «Рубин» в уклонении от уплаты налогов и сборов с организации, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере.

Как выяснилось, директор фирмы, основным видом деятельности которой является рыбопереработка, с помощью схемы с использованием фирм-«однодневок», уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость за 2011-2013 годы на общую сумму более 34 миллионов рублей.

Принятыми следователем мерами ущерб, причиненный преступлением, возмещен в полном объеме, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Следствием в полном объеме собраны доказательства, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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