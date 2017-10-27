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Северян приглашают на ярмарку верхней одежды «Ермак»

20:0227 октября 2017Просмотров: 47

В Мурманск пришла зима. Северян, еще не успевших приобрести теплые и красивые вещи по доступным ценам, приглашают на ярмарку верхней одежды «Ермак».

Куртки и пуховики из зимней коллекции радуют глаз. Практичные, современные, классические и яркие модели рассчитаны на покупателей всех возрастов. Крупные оптовые закупки напрямую у производителя дают возможность приобрести качественную фабричную одежду по доступным ценам. Например, пуховик можно купить за 3 500 рублей. Здесь найдутся модели и для юных модниц, и для более солидных дам.

Юлия Собецкая, представитель выставки - ярмарки «Ермак»: «У нас новое поступление зимнего ассортимента, у нас более трех тысяч моделей, от 42 до 72 размера. Современные наполнители идут, все фабричного производства, качество очень высокое и цена от производителя, что не маловажно. То есть, кто ценит сочетание цены и качества, ждем его к нам».

Мужчинам тоже есть из чего выбрать - куртки из экозамши, пуховики для морозных дней, куртки для поездки на автомобиле. Наполнители синтетические гипоаллергенные - тинсулейт, холофайбер, синтепух. Ярмарка верхней одежды «Ермак» работает ежедневно с 10 до 20 часов по адресу проспект Кольский 18, второй этаж бывшего магазина «Океан».

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