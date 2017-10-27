16+
!-1°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Сотрудники Росгвардии Мурманской области провели учения по использованию комплекса мобильной физической защиты

13:0027 октября 2017Просмотров: 93

В столице Заполярья сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Мурманской области провели учения по недопущению актов незаконного вмешательства в деятельность морских портов арктической зоны.

В Мурманском морском порту был развернут комплекс инженерно-технических средств и систем физической защиты, с помощью которого сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии взяли под охрану территорию порта.

Целью учений была отработка слаженных действий сотрудников Росгвардии при обнаружении и задержании лиц, незаконно пытающихся проникнуть на охраняемый объект.

В ходе учений средства мониторинга периметра позволили выявить незаконное проникновение на территорию порта и наряд вневедомственной охраны произвел задержание злоумышленников, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Мурманской области.

Итог учений подвел начальник управления вневедомственной охраны Росгвардии Мурманской области полковник полиции Николай Дынников: «Проверка действий сотрудников вневедомственной охраны по развертыванию мобильных постов и взаимодействию с администрацией порта показала, что наши подразделения в полной мере могут предотвратить незаконное вмешательство в деятельность морского порта в нашей арктической зоне».

Читайте также
Мурманчане отдают вознаграждение за ненайденные документыНорвежский патрульный самолет Orion отправился на поиски российского Ми-8Нефтяная отрасль может потерять до 2 трлн долларов ежегодно к 2030 году из-за электрокаровРуководитель предприятия в Мурманске предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов
Прогноз погоды по Мурманской области на 28 октябряВ Мурманске проходит традиционный День призывникаМурманский траловый флот купил судно за 39 млн долларовСуд оставил под стражей бывшего замгубернатора Игоря БабенкоВ Мурманской области таможенные посты переходят на зимний графикСекреты спортивных побед от юных спортсменов
Комментарии
Октябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс