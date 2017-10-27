16+
;
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Студенты-волонтеры учились бороться с аварийными разливами нефти

20:0627 октября 2017Просмотров: 40

Как правильно и быстро расставить боны, что такое скиммер и как с их помощью эффективно ликвидировать последствия разлива нефти? Два раза в год мурманские студенты смотрят, как это делают профессионалы и сами пробуют себя в роли тех, кто борется с разливами. Зачем? Узнали Николай Кочетков и Борис Савельев.

Учения студентов-волонтеров проходят уже 12 лет. Их организуют специалисты фонда дикой природы, мурманские спасатели и профессиональные аварийно-спасательные подразделения.

Олег Романенко, заместитель начальника главного управления МЧС России по Мурманской области: «Вы все прекрасно понимаете, что перевалка нефти и нефтепродуктов на территории Мурманской области только возрастает, в том числе и через Кольский залив, поэтому и необходимо проведение таких мероприятий, естественно МЧС всегда поддерживает и принимает в них активное участие».

Через Кольский залив идет большая перевалка нефти. У нас есть несколько терминалов, в том числе и плавучий, огромной вместимостью, поэтому при нефтеразливе загрязнение очень быстро достигнет берега, говорят специалисты. И если его не удастся локализовать в воде, то это придется делать это на берегу, на очень большой территории. Тогда и понадобится помощь волонтеров.

Вадим Краснопольский, координатор проектов баренц-отделения «Всемирного фонда дикой природы»: «Это нам повезло еще в Мурманской области, что не было таких разливов, потому что у наших соседей норвежцев на моей памяти уже два раза было, когда пришлось привлекать волонтеров. Мы, конечно, надеемся, что этого не случится, но если это произойдет, должны быть готовы волонтеры, люди в большом количестве».

Сначала студенты проходят теоретическую подготовку, а потом применяют полученные знания на практике. Они знакомятся с устройством и работой скиммеров, сами пробуют собрать боновые заграждения и спустить их на воду, устанавливают временные емкости для хранения нефти, чтобы в случае реальной угрозы сделать это уверенно.

Аня Березовская и Вика Попова, студентки-волонтеры: «Так как мы учимся на биологов, мы подумали, что это будет для нас очень интересно и познавательно. Да, практика такая, чтобы знать к чему мы идем».

После учений студенты-волонтеры получают диплом, подписанный фондом дикой природы и профессиональным аварийно-спасательным формированием. За 12 лет такое обучение прошли 600 человек.

Читайте также
Бывшего замгубернатора Игоря Бабенко оставили под стражей в «Матросской тишине»На что потратят деньги из казны Мурманской области в 2018 году?90% обращений к депутатам поступает на жилищную темуВ Мурманской области с января 2018 года изменится размер минимальной заработной платы
Активисты общественной организации помогают вернуть пенсию мурманскому пенсионеруВ Мурманске бездомный мужчина украл две норковые шубы​Информацию о размере материнского капитала можно будет получить в электронной формеВ Кировске были обустроены три дворовые территорииДорожная полиция в Мурманске за несколько часов рейда выявила 26 нарушений ПДДЭкзаменационная кампания 2017 года в Мурманской области прошла без сбоев и нарушений
Комментарии
Октябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс