Студенты-волонтеры учились бороться с аварийными разливами нефти

Как правильно и быстро расставить боны, что такое скиммер и как с их помощью эффективно ликвидировать последствия разлива нефти? Два раза в год мурманские студенты смотрят, как это делают профессионалы и сами пробуют себя в роли тех, кто борется с разливами. Зачем? Узнали Николай Кочетков и Борис Савельев.

Учения студентов-волонтеров проходят уже 12 лет. Их организуют специалисты фонда дикой природы, мурманские спасатели и профессиональные аварийно-спасательные подразделения.



Олег Романенко, заместитель начальника главного управления МЧС России по Мурманской области: «Вы все прекрасно понимаете, что перевалка нефти и нефтепродуктов на территории Мурманской области только возрастает, в том числе и через Кольский залив, поэтому и необходимо проведение таких мероприятий, естественно МЧС всегда поддерживает и принимает в них активное участие».

Через Кольский залив идет большая перевалка нефти. У нас есть несколько терминалов, в том числе и плавучий, огромной вместимостью, поэтому при нефтеразливе загрязнение очень быстро достигнет берега, говорят специалисты. И если его не удастся локализовать в воде, то это придется делать это на берегу, на очень большой территории. Тогда и понадобится помощь волонтеров.



Вадим Краснопольский, координатор проектов баренц-отделения «Всемирного фонда дикой природы»: «Это нам повезло еще в Мурманской области, что не было таких разливов, потому что у наших соседей норвежцев на моей памяти уже два раза было, когда пришлось привлекать волонтеров. Мы, конечно, надеемся, что этого не случится, но если это произойдет, должны быть готовы волонтеры, люди в большом количестве».



Сначала студенты проходят теоретическую подготовку, а потом применяют полученные знания на практике. Они знакомятся с устройством и работой скиммеров, сами пробуют собрать боновые заграждения и спустить их на воду, устанавливают временные емкости для хранения нефти, чтобы в случае реальной угрозы сделать это уверенно.



Аня Березовская и Вика Попова, студентки-волонтеры: «Так как мы учимся на биологов, мы подумали, что это будет для нас очень интересно и познавательно. Да, практика такая, чтобы знать к чему мы идем».



После учений студенты-волонтеры получают диплом, подписанный фондом дикой природы и профессиональным аварийно-спасательным формированием. За 12 лет такое обучение прошли 600 человек.