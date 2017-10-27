Телепрограмма на 28 октября (суббота)

Программа передач канала ТВ21+

Суббота, 28 октября 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:30 Новости ТВ-21 (16+)

07:00 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

09:30 Мультимир (12+)

Раскраска.

Фиксики.

Кошкин дом.

Мы живем в России.

10:00 Новости ТВ-21 (16+)

10:30 На кухне у Марты. Кулинарный видеоурок (12+)

10:44 Телегазета (12+)

11:00 Принцесса на горошине. Фильм-сказка (12+)

Германия. 2010 г.

Режиссер Бодо Фюрнайзен.

В ролях: Рик Клостер, Роберт Гвиздек, Ирис Бербен, Михаэль Гвиздек, Давид К. Буннерс, Рената Рихтер, Ульрих Виггерс, Томас Арнольд, Питер Циммерман, Альфонс Еше.

Королевству грозит катастрофа: жадная и нечестная на руку сестра короля вознамерилась унаследовать трон. Согласно старинному договору, король в свой семидесятый день рождения должен уйти в отставку, чтобы освободить трон для своего сына. Однако для того, чтобы стать королём, молодой принц должен жениться в день своей коронации. До дня рождения короля осталось не так много времени, а принц, который хочет жениться только по любви, ещё не определился с выбором невесты…

12:00 Олег Меньшиков. Время, когда ты можешь все! Документальный фильм (16+)

Что такое свобода, когда ты — чиновник? Был актёр Меньшиков, а теперь – худрук целого театра. Лидер, руководитель сложного механизма. Еще вчера тебе надо было просто о чем‑то договориться всего лишь с самим собой. А сегодня тебе надо договориться с сотней человек, убедить, понервничать, доказать, спланировать, еще и никого не обидеть. Зачем это всё нужно, если вчера ты был свободный, а сегодня бесконечно обязанный? Мы постараемся ответить на эти вопросы в нашем фильме вместе с Олегом Меньшиковым, который остается одним из самых популярных и любимых актёров.

13:00 National Geographic. Документальный цикл (12+)

Цикл научно-популярных фильмов производства Национального географического общества США, посвященных науке, природе, культуре и истории.

13:56 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Водопад Чапома. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».

14:00 Черно-белое. Мистическое шоу (16+)

В проекте принимают участие люди со сверхспособностями — медиумы. На протяжении нескольких недель мы наблюдаем за увлекательной борьбой и отношениями между участниками. Все они хотят помогать людям, только способы у них разные... Основная задача участников не только продемонстрировать свои сверхспособности, но и оказать реальную помощь людям, которые попали в беду, столкнулись с необъяснимым и уже отчаялись найти выход.

15:00 В мире животных с Николаем Дроздовым. Документальный цикл (12+)

Более 35 лет эта передача знакомит зрителей с удивительным миром живой природы. Ее ведущему – профессору Николаю Дроздову – удается создать атмосферу искренней любви к живым существам, населяющим нашу планету.

15:30 Мультимир (12+)

Раскраска.

Фиксики.

Кошкин дом.

Мы живем в России.

16:00 Телегазета (12+)

16:30 Фабрика NNовостей (16+)

17:00 Концерт Пелагеи «Вишневый сад» (16+)

Запись 2015 г.

Пелагея со своей группой представляет концертную программу «Вишневый сад» – настоящий десерт для музыкальных гурманов. Лучшая лирика, которую музыканты назвали общим словом «романсы», великолепные древние аутентичные русские песни – все это соединилось в стильное музыкальное действо, драматичное и утонченное. В очередной раз группа «Пелагея» не только дает возможность насладиться прекрасной музыкой, но и заставляет задуматься над очень важными вопросами бытия. Пелагея: «Мы не собираемся морализировать со сцены. Наше дело – разбудить в зрителе мысли и чувства на определенные темы. И эти темы – да, они от Чехова. «Слышите стук топора?» – о да, это все про нас. Хотим выразить гордость за нашу культуру. И – беспокойство за нее… А еще – дать очередной заряд позитива». Умная, искренняя, веселая, трогательная и очень талантливая Пелагея. Не пропустите!

18:30 Полное превращение. Художественный фильм (16+)

Россия. 2015 г.

Комедия, фантастика.

Режиссер Филипп Коршунов.

В ролях: Олег Гаас, Арина Постникова, Наиль Абдрахманов, Павел Абдалов, Егор Сальников, Виталий Кудрявцев, Сергей Николаев, Александра Булычёва, Татьяна Оквамо.

Главный герой — незадачливый риелтор Дима, жизнь которого — одна сплошная проблема: с работой, с родителями, с девушками…. Он так устал от себя и хочет стать кем-то другим, что случай… предоставляет ему такую возможность. Из рук чудаковатого ученого Дима получает прибор, способный превращать любого человека в кого угодно. Пытаясь исправить свои проблемы, Дима меняет обликами двенадцать разных персонажей и вовлекается в водоворот комических ситуаций, когда сломавшийся прибор начинает совершать превращения по своей воле. Постоянно превращаясь, балансируя на грани разоблачения, Дима распутывает свои проблемы и находит самого себя — доброго, умного парня, который возвращает страсть охладевшим родителям, строит карьеру и находит любовь.

20:00 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

21:00 Десять зим. Художественный фильм (16+)

Италия, Россия. 2009 г.

Мелодрама.

Режиссер Валерио Мьели.

В ролях: Изабелла Рагонезе, Микеле Риондино, Глен Блэкхолл, Сергей Жигунов, Сергей Никоненко, Любовь Зайцева, Элис Торриани, Сара Лаззаро, Франческо Брэнди, Люка Авальяно.

Десять зим пришлось пережить двум молодым людям, Сильвестро и Камилле, для того, чтобы познать настоящее чувство. Это история о любви, точнее, пролог истории любви, рассказанный в десяти картинах. Когда они встретились впервые, зимой 1998-го, им было около двадцати, в финале — тридцать. Раз в год их мир приоткрывается для нас всего на несколько дней или даже часов. И тогда мы видим героев — таких красивых, умных и темпераментных, таких разных и в то же время очень похожих — на новом этапе их судьбы. Каждый из них по-своему стремится к романтической и нетривиальной жизни. Наверное, это и привлекает их друг в друге. Иногда Камилла и Сильвестро — «влюбленные», иногда — «друзья», а то и просто «случайные знакомые». Иногда их судьбы переплетаются, иногда — идут параллельно. Должно было пройти десять зим, прежде чем между ними исчезли непреодолимые, как казалось, противоречия, разногласия, расстояния. И лишь спустя десять зим Сильвестро и Камилла понимают, что они больше не в силах бороться с притяжением, которое возникло между ними десять зим назад. Десять зим - в неповторимых по своей красоте Венеции и Москве.

22:46 Ларец Марии Медичи. Художественный фильм (16+)

СССР. 1980 г.

Исторический боевик.

Режиссер Рудольф Фрунтов.

В ролях: Валерий Рыжаков, Клара Лучко, Эммануил Виторган, Евдокия Урусова, Анатолий Егоров, Всеволод Сафонов, Сергей Мартынов, Даниил Нетребин, Лев Поляков, Станислав Захаров.

Расследуя загадочное исчезновение антиквара Савиньи, следователи приходят к убеждению, что он был убит. Чтобы раскрыть преступление, капитану милиции предстоит совершить путешествие во времени и узнать тайну средневекового ларца…

00:22 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Звезды заповедника.

00:30 Телегазета (12+)

01:00 Частный детектив, или Операция «Кооперация». Художественный фильм (16+)

СССР. 1989 г.

Криминальная комедия.

Режиссер Леонид Гайдай.

В ролях: Дмитрий Харатьян, Спартак Мишулин, Ирина Феофанова, Роман Мадянов, Александр Белявский, Михаил Кокшенов, Ментай Утепбергенов,

Леонид Куравлёв, Михаил Светин, Нина Гребешкова.

Молодой человек, оставшись без работы, решает открыть частное сыскное бюро. Неожиданно подворачивается серьезное дело. Но вскоре детектив попадает в руки главаря-мафиози…

02:29 Телегазета (12+)

03:00 Ненормальная. Художественный фильм (16+)

Россия. 2006 г.

Мелодрама.

Режиссер Александр Глобин.

В ролях: Ольга Прокофьева, Андрей Финягин, Михаил Богдасаров, Оксана Дорохина, Ксения Зайцева, Игорь Карташев, Игорь Гаспарян, Макс Максимов, Юрий Квятковский, Анна Воронова.

История эта кажется нереальной, придуманной от начала до конца. Ну, какая нормальная женщина станет ловить на улице незнакомого мужчину с просьбой помочь ей родить ребенка? Да еще за деньги. Но кто бы мог предположить, что через несколько часов этот самый мужчина, пытавшийся сначала откупиться от навязчивой особы, будет объясняться ей в любви, покупать цветы и совершать безрассудные поступки!

04:35 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

История одного поселка и его жителей. O трагической судьбе одного из самых красивых прибрежных поселков Западного Мурмана - Порт-Владимир.

05:00 Телегазета (12+)

05:30 Политическая гостиная. Справедливая Россия (16+)

05:45 Политическая гостиная. КПРФ (16+)