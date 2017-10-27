Телепрограмма на 30 октября (понедельник)

Программа передач канала ТВ21+

Понедельник, 30 октября 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

09:00 На кухне у Марты. Кулинарный видеоурок (12+)

09:15 Познавательная программа (12+)

Что такое новые технологии?

Что такое робот?

09:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

10:00 Телегазета (12+)

10:30 Матрица времени. Художественный фильм (16+)

США. 2017 г.

Триллер, драма, детектив.

Режиссер Ри Руссо-Янг.

В ролях: Зои Дойч, Холстон Сейдж, Логан Миллер, Киан Лоули, Елена Кампурис, Синти У, Медальон Рахими, Эрика Тремблэй, Лив Хьюсон, Диего Бонет.

Саманта — девчонка, которой всегда и во всем везло. Но в тот день, в пятницу 12 февраля, что-то пошло не так, а потом произошла авария на трассе… Саманта оказалась в заколдованном круге проклятого дня, и теперь она вынуждена проживать ужас той пятницы снова и снова. Чтобы распутать петлю времени, она должна вычислить ошибку и исправить неверный шаг. Но каждый раз что-то не срабатывает…

12:12 Апостолы русского севера. Документальный фильм (16+)

13:06 Следствие покажет. Документальный цикл (16+)

Впервые Следственный комитет России открывает свои архивы. Материалы реальных уголовных дел легли в основу документального сериала "Следствие покажет". События реконструированы с помощью актёров и непосредственных участников.

13:48 Телегазета (12+)

14:00 National Geographic. Документальный цикл (12+)

Цикл научно-популярных фильмов производства Национального географического общества США, посвященных науке, природе, культуре и истории.

14:54 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Лесной патруль.

15:00 Телегазета (12+)

15:19 Неизвестная планета. Документальный цикл (12+)

В каждой стране есть сокровенное, нечто, хранимое небольшим количеством людей. Эти культуры замкнуты в своем самосознании, они верны своим традициям. Их знание сакрально, не ведомо чужаку, оно бережно и старательно оберегается и передаётся из поколения в поколение. Это могут быть старообрядцы Горного Алтая, индейцы уичоли мексиканской пустыни, кубинские хранители культа Вуду, кхмерские долгожители Камбоджи, индийские джайны…

16:11 Телегазета (12+)

16:30 Язь против еды. Документальный цикл (16+)

Звезда интернета Виктор Язь Гончаренко путешествует по странам и воплощает в жизнь свои кулинарные фантазии.

17:00 В мире животных с Николаем Дроздовым. Документальный цикл (12+)

Более 35 лет эта передача знакомит зрителей с удивительным миром живой природы. Ее ведущему – профессору Николаю Дроздову – удается создать атмосферу искренней любви к живым существам, населяющим нашу планету.

17:30 Мультимир (6+)

Раскраска.

Фиксики.

«Волк и семеро козлят» на новый лад.

Крылья, ноги и хвосты.

18:00 Телегазета (12+)

18:30 Теория страха. 1 серия. Документальный фильм (16+)

Журналист и режиссер-документалист Елена Погребижская, лауреат премии ТЭФИ, «Лавр» и «Сталкер», берется за исследование природы навязчивого страха. В основу ее документального фильма легли судьбы разных людей, объединенных одной проблемой – неконтролируемой тревогой. После аварии, теракта, катастрофы принято оплакивать погибших и радоваться за уцелевших, но что их ждет после столкновения со смертельным ужасом? Каждый десятый мирный житель страдает от расстройства, которое официальная медицина признала только в начале XXI века, – посттравматического синдрома. Можно навсегда остаться в роли жертвы, преследуемой видениями, паранойей, неврозами. Но известны и другие случаи, когда очевидцы трагедий смогли найти новые смыслы и новые силы для жизни. Обе модели поведения пытаются разобрать психологи и психотерапевты. Кроме ПТСР, на повестке дня стоит другая болезнь, триумфально шествующая по планете, – панические атаки. Неконтролируемые приступы ужаса мучают и истощают 3-4 % населения, которые либо умалчивают об этом, либо ищут волшебные таблетки, либо становятся героями и берут «дракона» по имени страх за шею. Чтобы разобраться в причинах, разновидностях и последствиях тревоги, а главное – вдохновиться на борьбу с ней, рекомендуем посмотреть фильм «Теория страха».

19:25 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Кильдин-озеро. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».

19:30 Новости ТВ-21 (16+)

20:03 СВОДКА (16+)

Сводка происшествий по Мурманску и области, сюжеты о работе силовых структур и экстренных служб.

20:20 ВОВРЕМЯ лайт (16+)

Актуальное интервью.

20:30 ПОЛНЫЙ ЯГЕЛЬ (16+)

Развлекательное шоу.

20:45 ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ (16+)

Об экономике и финансах - понятным языком.

21:00 Дежурный ангел-1. 1 серия. Сериал (16+)

Россия. 2010 г.

Драма.

Режиссер Павел Игнатов.

В ролях: Алексей Кортнев, Ольга Ломоносова, Виталий Емашов, Александр Рапопорт, Михаил Ремизов, Иван Агапов, Андрей Андреев, Егор Новокшонов, Руслан Ягудин, Елена Рода.

Мистическая драма об отношениях человека и ангела. Евгения — талантливый хирург — после электрического удара и перенесенной вследствие него клинической смерти становится обладательницей странных способностей. Теперь она может общаться с душами умерших. "Случайная" встреча со странным незнакомцем Павлом, который представляется ей Ангелом, переворачивает всю ее жизнь.

21:50 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Наблюдая за природой.

22:00 Новости ТВ-21 (16+)

22:30 СВОДКА (16+)

Сводка происшествий по Мурманску и области, сюжеты о работе силовых структур и экстренных служб.

22:50 ВОВРЕМЯ лайт (16+)

Актуальное интервью.

23:00 ПОЛНЫЙ ЯГЕЛЬ (16+)

Развлекательное шоу.

23:15 ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ (16+)

Об экономике и финансах - понятным языком.

23:30 Последнее королевство. 1 серия. Сериал (16+)

Великобритания. 2015 г.

Исторический боевик, мелодрама.

Режиссеры Питер Хор, Энтони Бирн, Бен Чанан.

В ролях: Александр Дреймон, Иэн Харт, Дэвид Доусон, Eliza Butterworth, Гарри МакИнтайр, Саймон Кунц, Эмили Кокс, Тобиас Зантельман, Ева Бертистл, Пери Баумейстер.

Действие разворачивается во времена правления короля Уэссекса Альфреда Великого, сумевшего отвоевать английские земли у датских викингов. Главный герой - потомок благородного саксонского рода Утред, в младенчестве похищенный данами. Воспитанный как викинг, в очень непростой момент жизненного выбора молодой воин должен решить для себя, чью сторону он примет в решающих сражениях за судьбу Британии.

00:34 Телегазета (12+)

01:00 Новости ТВ-21 (16+)

01:30 СВОДКА (16+)

Сводка происшествий по Мурманску и области, сюжеты о работе силовых структур и экстренных служб.

01:50 ВОВРЕМЯ лайт (16+)

Актуальное интервью.

02:00 ПОЛНЫЙ ЯГЕЛЬ (16+)

Развлекательное шоу.

02:15 ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ (16+)

Об экономике и финансах - понятным языком.

02:30 Новости ТВ-21 (16+)

03:00 Телегазета (12+)

03:30 Последнее королевство. 1 серия. Сериал (16+)

Великобритания. 2015 г.

Исторический боевик, мелодрама.

Режиссеры Питер Хор, Энтони Бирн, Бен Чанан.

В ролях: Александр Дреймон, Иэн Харт, Дэвид Доусон, Eliza Butterworth, Гарри МакИнтайр, Саймон Кунц, Эмили Кокс, Тобиас Зантельман, Ева Бертистл, Пери Баумейстер.

Действие разворачивается во времена правления короля Уэссекса Альфреда Великого, сумевшего отвоевать английские земли у датских викингов. Главный герой - потомок благородного саксонского рода Утред, в младенчестве похищенный данами. Воспитанный как викинг, в очень непростой момент жизненного выбора молодой воин должен решить для себя, чью сторону он примет в решающих сражениях за судьбу Британии.

04:30 Новости ТВ-21 (16+)

05:00 Телегазета (12+)

05:30 Политическая гостиная. КПРФ (16+)

05:45 Политическая гостиная. Единая Россия (16+)