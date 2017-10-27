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В Кировске были обустроены три дворовые территории

15:4527 октября 2017Просмотров: 14

В 2017 году в городе Кировск в рамках партпроекта «Городская среда» работы по благоустройству проводились в трех дворах – у домов №23, 27 и 29 по улице 50 лет Октября. 

Во всех дворах был запланирован ремонт автопроезда, подходов к входным группам, установка скамеек, урн, ограждения палисадников, озеленение. 

Как сообщает ER.RU в пятницу, 27 октября, член Регионального политического совета, Секретарь Кировского местного отделения Партии, Глава муниципального образования г. Кировск Владимир Дядик, на всех трех объектах работы уже завершены и сданы подрядчиком. 

«Основная часть работ была выполнена давно, - рассказал Владимир Дядик. – Небольшая задержка в сроках сдачи была связана с тем, что подрядчику пришлось устранять различные недочеты. Однако сейчас все, что нужно, сделано, заасфальтировано, установлено, недочеты исправлены».

 

 

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