В Кировске были обустроены три дворовые территории

В 2017 году в городе Кировск в рамках партпроекта «Городская среда» работы по благоустройству проводились в трех дворах – у домов №23, 27 и 29 по улице 50 лет Октября.

Во всех дворах был запланирован ремонт автопроезда, подходов к входным группам, установка скамеек, урн, ограждения палисадников, озеленение.

Как сообщает ER.RU в пятницу, 27 октября, член Регионального политического совета, Секретарь Кировского местного отделения Партии, Глава муниципального образования г. Кировск Владимир Дядик, на всех трех объектах работы уже завершены и сданы подрядчиком.

«Основная часть работ была выполнена давно, - рассказал Владимир Дядик. – Небольшая задержка в сроках сдачи была связана с тем, что подрядчику пришлось устранять различные недочеты. Однако сейчас все, что нужно, сделано, заасфальтировано, установлено, недочеты исправлены».