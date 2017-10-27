Сегодня в войсковой части на улице Героев Рыбачьего, 7 в Мурманске проходит традиционный День призывника.

В мероприятии примут участие ветераны Великой Отечественной войны, представители профильных комитетов городской администрации, военкомата, а также учащиеся 9-11 классов мурманских школ и гимназий.

Для гостей будет организован праздничный концерт, а также показательные выступления морских пехотинцев Северного флота.

Кроме того, ребята смогут ознакомиться с армейским бытом, посмотреть боевое оружие и военную технику, отведать солдатской каши.