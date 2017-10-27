В мурманском госархиве прошел круглый стол на тему октябрьской революции 1917 года

В этом году исполняется 100 лет со дня октябрьской революции 1917 года. Многие историки и краеведы собираются, чтобы вспомнить те события, которые изменили судьбу России. Сегодня в государственном архиве Мурманской области прошел круглый стол на эту тему.

Круглый стол посвящен как революции в целом, так и ее влиянию на Кольский полуостров. Участники пытались найти взаимосвязь между центром и периферией. Говорили о том, как своеобразно развивались революционные события на Мурмане.



Алексей Воронин, председатель регионального отделения Российского исторического общества: «Я вообще иногда говорю о том, что здесь на севере возможен был вариант третьего пути. Не белые, не красные, а некая возможность, правда, не реализовавшаяся альтернатива этого третьего пути развития».



Круглый стол организовали специалисты «Русского исторического общества» и сотрудники Госархива. Здесь собрались профессиональные исследователи, историческая общественность Мурманска. Ведь существует много точек зрения на оценку событий столетней давности.



Владимир Новиков, директор государственного архива Мурманской области: «Сейчас проходит много мероприятий к 100-летию великой октябрьской революции. Мы решили немного отойти от традиционных конференций, и решили организовать круглый стол, на котором присутствуют и историки, и люди интересующиеся историей».



Сначала участники круглого стола зачитали тематические доклады, а затем подискутировали, из-за чего всё-таки началась революция на Мурмане, могли ли существовать другие варианты развития революционных процессов, и была ли возможность избежать гражданской войны.