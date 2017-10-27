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В Мурманской области с января 2018 года измениться размер минимальной заработной платы

16:4527 октября 2017Просмотров: 54

Сегодня под председательством заместителя губернатора Романа Дурягина состоялось заседание областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Координаторы сторон социального партнёрства от лица регионального правительства, Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области, Мурманского областного совета профсоюзов подписали приложение к Соглашению о минимальной заработной плате в Мурманской области.

Согласно подписанному документу с января 2018 года размер минимальной заработной платы в нашем регионе составит 15185 рублей.

Рост минимальной заработной платы на 2018 год составит 6,3 процента, тогда как инфляция по 2017 году ожидается не более 4 процентов.

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