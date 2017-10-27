В Мурманской области таможенные посты переходят на зимний график

С 29 октября 2017 года график работы пограничных таможенных постов на российской стороне будет синхронизирован с графиком работы пограничных пунктов пропуска сопредельных государств – Норвегии и Финляндии.

На российско-финляндском участке сухопутной границы таможенные посты МАПП Салла и МАПП Лотта, начиная с 29 октября 2017 года, будут открыты ежедневно с 08:00 до 22:00 часов по московскому времени без выходных и праздничных дней.

На российско-норвежском участке сухопутной границы таможенный пост МАПП Борисоглебск, начиная с 29 октября 2017 года, будет открыт ежедневно с 09:00 до 23:00 часов по московскому времени без выходных и праздничных дней, пресс-служба Мурманской таможни.