В Мурманской области за сутки задержали пять нетрезвых водителей

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 2086 нарушений ПДД.

97 нарушений допущено пешеходами, 11 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 5 водителей.

Выявлено 3 нарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 1651 нарушение ПДД.

3 водителя были задержаны за неуплату административных штрафов. Всего было оформлено 44 столкновения с материальным ущербом (без пострадавших), сообщает УГИБДД УМВД России по Мурманской области.