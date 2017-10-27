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В Мурманской области за сутки задержали пять нетрезвых водителей

11:1527 октября 2017Просмотров: 91

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 2086 нарушений ПДД.

97 нарушений допущено пешеходами, 11 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 5 водителей.

Выявлено 3 нарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 1651 нарушение ПДД.

3 водителя были задержаны за неуплату административных штрафов. Всего было оформлено 44 столкновения с материальным ущербом (без пострадавших), сообщает УГИБДД УМВД России по Мурманской области.

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