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Владимир Путин произвел пуск четырех баллистических ракет

10:4527 октября 2017Просмотров: 101

Президент РФ, Верховный Главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин в четверг вечером принял участие в тренировке по управлению стратегическими ядерными силами России.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

«В ходе тренировки отрабатывалось взаимодействие РВСН, атомных субмарин Северного и Тихоокеанского флотов, дальней авиации ВКС РФ», - сказал Дмитрий Песков. - «Верховный Главнокомандующий произвел пуск четырех баллистических ракет», - добавил он.

В Минобороны пояснили, что задачи тренировки были выполнены в полном объеме, все учебные цели успешно поражены.



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