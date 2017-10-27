Владимир Путин произвел пуск четырех баллистических ракет

Президент РФ, Верховный Главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин в четверг вечером принял участие в тренировке по управлению стратегическими ядерными силами России.



Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.



«В ходе тренировки отрабатывалось взаимодействие РВСН, атомных субмарин Северного и Тихоокеанского флотов, дальней авиации ВКС РФ», - сказал Дмитрий Песков. - «Верховный Главнокомандующий произвел пуск четырех баллистических ракет», - добавил он.



В Минобороны пояснили, что задачи тренировки были выполнены в полном объеме, все учебные цели успешно поражены.





